ATE realizará otro paro nacional y acusó al Gobierno de dilatar la reforma laboral y profundizar el conflicto sindical
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) resolvió avanzar hacia un paro nacional el mismo día en que el Congreso debata la reforma laboral impulsada por el Gobierno. La decisión fue tomada durante el Consejo Federal realizado en San Luis, donde las 191 seccionales del país votaron por unanimidad no solo convocar a la huelga, sino también otorgar mandato a la conducción nacional para organizar protestas sorpresivas a lo largo de diciembre.
La conducción sindical sostuvo que la instancia de diálogo del Consejo de Mayo, creada para discutir la reforma, terminó funcionando como un mecanismo que dilata decisiones clave. “El Consejo de Mayo terminó siendo una encerrona para el sindicalismo. Un ámbito distractivo usado por el Gobierno para ganar tiempo. Están dadas todas las condiciones para convocar a una huelga general”, afirmó el titular nacional de ATE, Rodolfo Aguiar, ante los delegados.
Críticas al Gobierno y cuestionamientos al proceso de discusión
Durante el encuentro, Aguiar profundizó sus críticas al avance del proyecto laboral y responsabilizó a la Casa Rosada por la ausencia de acuerdos. Según indicó, las negociaciones se estancaron porque el Ejecutivo “no presentó ninguna propuesta concreta en meses”.
Incluso afirmó que las definiciones centrales del proyecto no surgen del espacio oficial de diálogo, sino de los sectores empresariales: “Hasta la última coma de la reforma laboral se escribe en las oficinas de Techint”, aseguró.
Además, sostuvo que el Gobierno debería asumir el fracaso del proceso de diálogo después de casi dos años de desencuentros. “Frente a quienes imponen y no consensúan, a los trabajadores solo nos queda la calle”, remarcó.
Reclamo salarial y polémica por la paritaria virtual
ATE volvió a exigir la reapertura urgente de paritarias, advirtiendo que el deterioro salarial se profundizó en 2025. Según los cálculos del gremio, mientras la inflación acumulada entre enero y octubre alcanzó 24,8%, los aumentos otorgados al personal estatal sumaron apenas 13,6%, lo que significó un fuerte retroceso del poder adquisitivo.
El nuevo llamado a paritaria para este viernes agregó tensión al conflicto. La reunión será virtual por Zoom, decisión que Aguiar criticó duramente. “Convocaron a una paritaria virtual como si estuviéramos en pandemia. Se nota que no quieren dar la cara. Si la estrategia es desalentar medidas de fuerza, no va a funcionar. Están tirando tanto de la piola que en cualquier momento se va a cortar”, advirtió.
Denuncias de persecución y clima sindical en escalada
El Consejo Federal también abordó la situación política y judicial que atraviesa la organización. ATE denunció un avance del Gobierno en materia de persecución sindical, recordando detenciones de referentes provinciales y la denuncia penal presentada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, contra Aguiar. Para la conducción nacional, estas acciones forman parte de un “clima de hostigamiento” hacia las organizaciones gremiales.