ATE profundizó el repudio contra el Gobierno de Entre Ríos por la baja de contratos y exigió la apertura de paritarias
Tras la jornada de protesta del pasado 30 de diciembre, ATE ratificó este martes 6 de enero la profundización del plan de lucha. Los trabajadores y trabajadoras se movilizaron hoy hacia la Casa de Gobierno para exigir la continuidad de los contratos que se dieron de baja y la apertura de las paritarias.
En el patio central, se realizó la Asamblea, contando con el acompañamiento y la solidaridad de la Comisión Directiva Central de Agmer y referentes del Sindicato Gráfico de Paraná, entre otros.
La medida busca dar continuidad al plan de lucha por tiempo indeterminado iniciado el pasado 26 de diciembre, en respuesta a las políticas de ajuste aplicadas por el Ejecutivo provincial. En este sentido, anticiparon que se realizará un reclamo frente a la Secretaría de Justicia, cuando los organismos de Derechos Humanos, integrantes de la Multisectorial de Derechos Humanos, así lo definan.
El secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, expresó que en la jornada se hizo evidente el espíritu de lucha de todos los sectores y la solidaridad de clase. Así mismo, expresó: “Esto demuestra con fuerza que el camino es el correcto. No podemos naturalizar el despido y el congelamento salarial”.
Al finalizar, la Asamblea se movilizó por los pasillos de la Casa Gris, con cánticos y carteles alusivos al disgusto contra funcionarios provinciales.