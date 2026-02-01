ATE postergó el paro en aeropuertos y abre una nueva instancia de negociación con el Gobierno
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) postergó el paro de actividades que iba a comenzar este lunes 2 de febrero y que amenazaba con afectar a miles de usuarios en distintos aeropuertos del país. La decisión se tomó para cumplir con el plazo de preaviso previsto por la ley de esencialidad.
Aunque la noticia trae alivio para quienes tenían previsto viajar, igualmente podrían registrarse servicios afectados en las próximas horas debido a la realización de asambleas en 27 aeropuertos. No se descartan demoras o cancelaciones de último momento.
El cambio de postura de los trabajadores estatales se debe a que deben cumplir con los plazos legales que exige la normativa, que establece un preaviso mínimo de cinco días para este tipo de medidas.
De este modo, se abre una nueva ventana de negociación entre el gremio y el Gobierno nacional. Sin embargo, desde ATE ya advirtieron que, si no se alcanza un acuerdo, la huelga total podría concretarse el lunes 9 de febrero.
La medida de fuerza había sido definida por los trabajadores estatales de la aviación civil nucleados en ATE luego de que el Gobierno de Javier Milei, según denunciaron, diera marcha atrás con un incremento en el adicional salarial que figuraba liquidado en el sistema oficial pero no fue depositado en los últimos haberes.
“El Gobierno tomó la incomprensible decisión de dar marcha atrás con un incremento salarial ya acordado, reliquidar los haberes y dejar a los trabajadores sin salarios”, cuestionó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, quien remarcó que el aumento “ya era visible en los recibos de sueldo de los empleados a través del sistema”.
“Nosotros estamos haciendo en estos momentos una presentación ante las autoridades declarando el estado de asamblea permanente. Y por esto podría haber un cese de tareas que afecten a los vuelos”, había anticipado Aguiar.
A pesar de la postergación del paro, el sindicato mantiene el estado de asamblea permanente en las distintas terminales aeroportuarias. Esta situación ya comenzó a generar retrasos y complicaciones en la programación de vuelos domésticos e internacionales durante el fin de semana.
La nueva decisión será oficializada este lunes por el gremio a través de un comunicado formal. Desde ATE anticiparon que el paro total “podría ser el 9”, aunque aclararon que aún no está definido. Lo que sí confirmaron es que, cuando se concrete la medida, será por 24 horas.