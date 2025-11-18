ATE Entre Ríos se suma al paro nacional contra la reforma laboral y exige la reapertura de paritarias
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció un paro nacional de 24 horas para este miércoles 19 de noviembre, acompañado por una movilización a la Secretaría de Trabajo en Buenos Aires desde las 12 del mediodía. La medida se enmarca en el rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno y en el reclamo por la inmediata reapertura de las paritarias.
En este contexto, el secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, detalló el alcance de la protesta y los puntos centrales del reclamo. “Un lema claro y conciso: no a la reforma laboral, porque consideramos que va en contra de los intereses de los argentinos. Nuestra provincia también va a estar planteando un esquema de lucha”, expresó en diálogo con Canal 9 Litoral.
Movilización en Entre Ríos
En la ciudad de Paraná, la concentración comenzará a las 10 de la mañana en el predio de Vías Navegables, donde además se reclamará por “la soberanía, que está cada vez más limitada”.
El gremio insistió en la urgencia de una convocatoria a paritarias, señalando el deterioro salarial y las restricciones crecientes para discutir condiciones de trabajo.
Críticas a la reforma laboral
Muntes advirtió sobre los aspectos más sensibles del proyecto oficial.
Según explicó, la reforma “ataca con claridad los convenios colectivos propiamente dichos”, afectando la posibilidad de avanzar en materia salarial y de derechos laborales. Señaló además que el Gobierno pretende que las negociaciones se den “por sector”, en lugar de respetar los acuerdos integrales.
El dirigente también cuestionó otros puntos del esquema de flexibilización:
“Las horas extras también, con un banco de horas. La pérdida del derecho a vacaciones también lo define la patronal”, enumeró, alertando sobre un retroceso significativo en conquistas históricas del sector público.