ATE Entre Ríos realizará este miércoles una jornada de lucha
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Seccional Entre Ríos continúa su protesta en reclamo de paritarias, aumento salarial y reincorporación de trabajadores despedidos.
En ese marco, realizará “una jornada de lucha este miércoles 21 de enero con diferentes formas de protesta: asambleas, retención de servicios, movilizaciones y otras modalidades que implemente cada repartición”, se informó.
En la oportunidad, en consonancia con la lucha que viene desarrollando la Multisectorial de Derechos Humanos en defensa del Registro Único de la Verdad, este miércoles a las 9.30 se convocarán en la Secretaría de Justicia, en calle San Juan 134.