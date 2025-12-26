ATE lanza un plan de lucha permanente por baja de contratos en el Estado
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos puso en marcha este viernes 26 de diciembre un plan de lucha permanente que incluye asambleas, retención de servicios y movilizaciones en distintos puntos de la provincia. La medida se adoptó ante la baja de más de cien contratos en la administración pública y la negativa del Poder Ejecutivo provincial a retomar la discusión salarial.
El secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, informó que el secretariado del gremio resolvió iniciar las acciones gremiales desde este 26 de diciembre, con el objetivo de revertir una situación que calificó como injusta. “Consiste en asambleas y movilizaciones hasta que logremos revertir esta situación que afecta a muchos trabajadores y trabajadoras que perdieron su empleo”, expresó.
El dirigente sindical manifestó su preocupación por la gran cantidad de trabajadores que se acercaron a la sede del gremio, quienes no figuran en los listados de renovación de contratos, pese a contar con antigüedad y buen desempeño laboral. En ese sentido, remarcó que “no hay motivos para dejar a estos trabajadores sin su fuente de empleo”.
En este marco, Muntes confirmó que ATE elevó una nota al gobernador Rogelio Frigerio y a las autoridades provinciales, solicitando la renovación de la totalidad de los contratos y el cese de los despidos en el Estado.
Asimismo, cuestionó la postura oficial respecto a los salarios, al señalar que el Gobierno provincial comunicó que no habrá aumentos para los trabajadores estatales, lo que implica ocho meses de congelamiento salarial. “Se argumenta que es para conservar las fuentes de trabajo, pero es una falacia, porque en los hechos se están produciendo despidos mediante la baja de contratos temporarios”, sostuvo.
Frente a este escenario, el titular de ATE aseguró que el gremio continuará profundizando las medidas de fuerza y defendiendo los derechos de los trabajadores estatales, reconociendo que el sector público atraviesa un contexto complejo y de alta incertidumbre.