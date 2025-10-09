ATE Entre Ríos exige al Gobierno provincial la reapertura de la negociación paritaria
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Entre Ríos ha encendido las alarmas y exigió formalmente la “urgente” reapertura de las negociaciones paritarias. El sindicato acusa al Gobierno provincial de incumplir un acuerdo firmado el pasado 21 de julio, que establecía una nueva convocatoria para la última semana de septiembre.
La principal preocupación del gremio radica en el sostenido incremento del costo de vida, que ha provocado una “erosión significativa” del poder adquisitivo de los salarios. ATE considera que esta situación hace imperiosa una mesa de diálogo inmediata para actualizar los sueldos.
Declaraciones del secretario general
El secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, fue contundente en sus declaraciones y apuntó directamente al Ejecutivo. “El acta no es una sugerencia; es un compromiso firmado y legal que el Gobierno debe respetar”, sentenció el dirigente.
Muntes advirtió que la dilación en la convocatoria profundiza la pérdida salarial de los trabajadores. “Exigimos la seriedad y la responsabilidad que merecen los trabajadores: que se fije fecha y hora para la paritaria de inmediato”, afirmó.
El sindicato se encuentra a la espera de una respuesta oficial por parte del Gobierno para destrabar la negociación y concretar la tan esperada actualización salarial.