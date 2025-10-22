ATE Entre Ríos convocó a dos jornadas provinciales de lucha tras rechazar la oferta salarial del Gobierno
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Entre Ríos anunció la realización de dos jornadas provinciales de lucha, previstas para este jueves y el próximo, luego de rechazar la propuesta salarial del Gobierno provincial durante la última reunión paritaria.
El secretario general de ATE, Oscar Muntes, confirmó que la decisión fue tomada por el plenario de secretarios generales del Consejo Directivo Provincial, tras un análisis de las asambleas en cada sector. “Es contundente el rechazo a la propuesta salarial del Gobierno, al no avance en las recategorizaciones y en defensa del Estado”, remarcó.
Muntes explicó que el plenario reflejó un malestar generalizado entre los trabajadores estatales ante la falta de respuestas oficiales. En ese marco, se resolvió convocar a una jornada de lucha con asambleas, movilizaciones sectoriales y continuidad del reclamo.
Además, adelantó que la próxima semana se llevará adelante una nueva jornada con las mismas características, en el marco de un estado permanente de alerta y movilización.
El dirigente también precisó que el 4 de noviembre acompañarán a los representantes paritarios al encuentro convocado en la Secretaría de Trabajo, “en defensa del salario, de las condiciones laborales, de las recategorizaciones, ante los incumplimientos del Gobierno provincial y en defensa del Estado”.
Entre las resoluciones del plenario, se incluyó la propuesta de construir una gran movilización provincial que reúna a todos los sectores estatales para visibilizar el reclamo.
Respecto del desarrollo de la paritaria, Muntes describió un clima de “angustia, molestia y desazón” entre los empleados públicos. “El Gobierno ya definió que no habrá aumentos salariales, generando incertidumbre sobre los meses de enero y febrero, especialmente entre los trabajadores cuyos contratos vencen el 31 de diciembre”, advirtió.
A pesar del panorama adverso, el secretario general reafirmó que el gremio mantiene una “fuerte convicción de seguir luchando”. “Seguiremos reclamando por una política salarial justa, por la estabilidad laboral y por la defensa del Estado como garante de los derechos de la población”, concluyó Muntes.