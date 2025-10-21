ATE denunció que Sandra Pettovello presiona a estatales para que fiscalicen para La Libertad Avanza
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció este martes que la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, hizo circular un formulario entre los trabajadores estatales para que se sumen como fiscales de La Libertad Avanza (LLA) de cara a las elecciones legislativas que se realizarán el próximo domingo.
“Nosotros trabajamos para el Estado, no para el Gobierno”, advirtieron en un comunicado desde ATE Capital.
Y sigue: “En una actitud inédita, el Gobierno Nacional circula un formulario entre las y los trabajadores del ministerio para que los estatales lo llenen con sus datos y fiscalicen el domingo para la Libertad Avanza”.
Tras denunciar que desde la cartera que conduce Pettovello buscan convertir a los trabajadores en militantes, advirtieron que “el presidente Milei y la ministra Petovello, aprietan ilegalmente a les estatales para que garanticen la elección de su partido”.
Además recordaron que el apriete del gobierno libertario a los estatales va “contra la propia legislación 1084/2024 a través de la cual ordenaron bajar hasta los bustos de Evita. Mediante la disposición publicado en el Boletín Oficial, habían prohibido la propaganda política partidaria en edificios y bienes públicos estatales, con el objetivo de preservar la neutralidad del Estado y evitar el uso de recursos públicos para fines partidarios o personales”.
Y agregaron: “Ahora quieren apretar a los y las trabajadoras ante la falta de militancia propia”.
“Le recordamos al presidente y la ministra que nosotros y nosotras trabajamos para el Estado, no para el Gobierno” concluye el comunicado difundido desde ATE Capital.