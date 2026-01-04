ATE denunció que la invasión de EE.UU. a Venezuela tiene por objetivo “el saqueo de sus recursos naturales” y repudió a Milei
El secretario general de Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Rodolfo Aguiar expresó un enérgico repudio a lo que calificó como una “agresión militar criminal” de Estados Unidos contra Venezuela y denunció el secuestro del presidente Nicolás Maduro. Sostuvo que la intervención denunciada no responde a la defensa de la democracia, sino a intereses económicos vinculados al control del petróleo y de los recursos naturales del país caribeño.
En ese marco, Aguiar afirmó que Estados Unidos mantiene un extenso historial de acciones militares en distintas regiones del mundo bajo el argumento de la libertad y la democracia.
El dirigente sindical también cuestionó al presidente de la Argentina, Javier Milei, por celebrar la invasión, a la que consideró una expresión de una política internacional intervencionista. Según Aguiar, este tipo de posicionamientos avalan prácticas que vulneran la soberanía de los países y afectan la estabilidad regional.
Asimismo, ATE anunció que, en consonancia con la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales (CLATE), los trabajadores estatales se declararon en estado de alerta y movilización para acompañar y defender la soberanía de Venezuela. “Se creen los dueños del mundo y hay que frenarlos”, afirmó el dirigente, quien concluyó su mensaje con un llamado a rechazar la presencia de Estados Unidos en territorio venezolano.