ATE convocó a un paro nacional para el 19 de noviembre contra la reforma laboral de Milei
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó la convocatoria a un paro nacional para el próximo miércoles 19 de noviembre. La medida de fuerza incluye una movilización a la Secretaría de Trabajo, en rechazo a la reforma laboral que está elaborando el Gobierno de Javier Milei.
El paro fue resuelto durante un plenario de delegados de todo el país. “Los trabajadores no tenemos que esperar a conocer ninguna letra chica para saber que nos quieren joder. Tenemos que empezar a enfrentar ya en la calle a esta reforma”, advirtió Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.
Los representantes del gremio decidieron realizar un paro el próximo miércoles 19 de noviembre y habrá una movilización desde las 12 del mediodía hacia la Secretaría de Trabajo. “Las amenazas, las mentiras organizadas y el desprestigio de las organizaciones sindicales son el vehículo que el Gobierno ha elegido para debatir esta legislación. Después que no nos digan que no queremos dialogar”, señaló Aguiar.
A través de un comunicado, desde ATE aseguraron que el Ejecutivo prepara el desguace de áreas sensibles de control y fiscalización para adaptar el Estado a esta nueva normativa prevista. “Vamos a movilizar al ex Ministerio de Trabajo porque a los efectos de facilitar la posterior quita de derechos, ya pretenden empezar a adaptar la máxima autoridad laboral del país con esa finalidad. Intentan desmantelar áreas completas, casualmente las de fiscalización o las agencias territoriales, para impartir nuevas reglas y que las patronales no tengan ningún tipo de control”, detalló Aguiar.
“Después de 23 meses de Milei, la administración pública entró en emergencia salarial. Cada día que pasa, el pluriempleo comprende a una cada vez mayor cantidad de empleados públicos que ya no pueden cubrir las necesidades básicas ni sostener dignamente sus hogares”, agregó el secretario general de ATE.
Desde la Asociación Trabajadores del Estado remarcaron que el Ejecutivo presentaría el proyecto de reforma después del 10 de diciembre, una vez que se realice el recambio legislativo. En ese sentido, señalaron que habría una extensión de la jornada laboral a 12 horas, el pago de indemnizaciones en cuotas, acuerdos de trabajo por empresa en lugar de por actividad, aumentos salariales por productividad, entre otros puntos que se barajan
“En cuanto a la situación salarial del Sector Público, el periodo paritario que va desde junio de 2025 a mayo de 2026 inició con la mesa de negociación del 23 de julio. En aquel encuentro, la comitiva del Ministerio de Trabajo ofreció un 1,3% para junio (retroactivo), 1,3 para julio, 1,3 para agosto, 1,2 para septiembre, 1,1 para octubre y 1,1 para noviembre. ATE rechazó el ofrecimiento, mientras que UPCN aceptó”, explicó ATE.
“Hasta el momento, todos esos incrementos quedaron por debajo de la evolución de los precios publicada por el Indec: 1,6% en junio, 1,9 en julio, 1,9 en agosto y 2,1 en septiembre”, concluyeron.