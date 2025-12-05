ATE confirmó un paro nacional para el 9 de diciembre con movilización al Congreso
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) resolvió convocar a un Paro Nacional el 9 de diciembre, fecha en la que además se movilizará al Congreso. El sindicato adelantó que la jornada de protesta tendrá como ejes el rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno, la exigencia de reapertura de paritarias y la oposición al recorte del 10% de los trabajadores estatales.
Al fundamentar la medida, el secretario general Rodolfo Aguiar volvió a cuestionar el proyecto oficial. “Se trata de una reforma laboral pro mercado y la única finalidad que persigue el Gobierno es el disciplinamiento de la fuerza de trabajo. No es verdad que quieran mejorar la competitividad, la productividad o que crezca la economía. Eso no va a suceder quitando derechos”, afirmó.
El dirigente recordó antecedentes internacionales para descalificar la iniciativa del Ejecutivo. Según su mirada, “cuando fue la crisis económica global del 2009/10, legislaciones similares se implementaron en varios países del mundo y en todos los casos fracasaron”.
Agregó que el período con mayor creación de empleo formal “fue desde el 2002 al 2011/12, cuando existía la doble indemnización”, señalando que incluso bajo ese régimen “igual se registraban trabajadores”.
Para Aguiar, estos datos demostraron que “la única alternativa para revertir la crisis del mundo laboral pasó por fortalecer las convenciones colectivas”, concepto que marcó como el centro del reclamo sindical.
En relación con el deterioro del ingreso estatal durante 2025, el titular de ATE sostuvo que el retroceso del poder adquisitivo en el sector público alcanzó niveles críticos.
“Quienes desempeñamos tareas en la Administración Pública nos negamos a ser expulsados por debajo de la línea de pobreza. Tienen que convocar a paritarias y otorgar una recomposición salarial de manera inmediata”, expresó.
También lanzó un mensaje directo al Ejecutivo frente al eventual achique de la estructura estatal. “Están soñando en el Gobierno si piensan que van a poder recortar el 10% de la planta estatal. A pesar del esfuerzo sobrehumano de los trabajadores y de su vocación, sumado a la desinversión, los servicios públicos están en su piso mínimo histórico”, enfatizó.