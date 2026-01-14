ATE celebró el fallo que ordenó al Gobierno de Entre Ríos devolver el descuento salarial a una trabajadora
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) logró un fallo favorable del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que frena una práctica arbitraria del Gobierno provincial y ordena el reintegro inmediato de haberes descontados de manera irregular a una trabajadora del sector Salud.
La resolución judicial surge a partir de una acción impulsada por el equipo jurídico de ATE, con el acompañamiento del Consejo Directivo Provincial, que dejó en evidencia que el Estado vulneró los derechos laborales de Carolina Andrea García. Según se acreditó en el expediente, la administración provincial realizó quitas salariales sin dictar un acto administrativo previo ni notificar a la trabajadora, impidiéndole ejercer cualquier instancia de defensa o descargo.
Gestión gremial y aval del STJ
Desde el sindicato subrayaron que el fallo ratifica una posición histórica de ATE, sostenida tanto en las mesas paritarias como en los organismos públicos: el salario tiene carácter alimentario y no puede ser reducido por decisiones unilaterales, discrecionales o sin sustento legal.
En la sentencia correspondiente a la causa Expte. Nº 28139, dictada el 11 de enero por el STJ de Feria, los magistrados coincidieron con el planteo gremial y calificaron el accionar del Gobierno como una “vía de hecho”. El tribunal fue contundente al señalar que la ausencia de un instrumento legal previo convierte la conducta estatal en un “comportamiento material ilegítimo”, incompatible con el ordenamiento jurídico vigente.
Un antecedente clave para los trabajadores estatales
El pronunciamiento judicial no solo repara el perjuicio sufrido por la trabajadora afectada, sino que constituye un precedente de alto impacto para el conjunto de los empleados públicos, en un contexto donde se multiplican los reclamos por decisiones administrativas inconsultas y recortes encubiertos.
Desde ATE remarcaron que la sentencia refuerza el rol del sindicato como garante del cumplimiento de las normas laborales y enviaron un mensaje directo al Ejecutivo provincial: “La Justicia vuelve a darnos la razón: el Estado no puede saltearse los procedimientos legales ni avanzar sobre los derechos de quienes sostienen el sistema público”, afirmaron.
