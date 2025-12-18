ATE asegura que el paro nacional tuvo una adhesión record, superior al 93%
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) informó este jueves que el paro nacional convocado por el gremio alcanzó una adhesión superior al 93%, cifra que calificó como un acatamiento récord en todo el país, y anunció una movilización multitudinaria en rechazo al Proyecto de Modernización Laboral impulsado por el oficialismo.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la medida de fuerza expresa un fuerte rechazo de los trabajadores a la iniciativa del Gobierno. “Estamos frente a una revancha de los que se fueron en helicóptero en el 2001. Prueba de ello es la energía que le está poniendo a la reforma laboral Patricia Bullrich”, afirmó.
En paralelo, el dirigente explicó que en la Ciudad de Buenos Aires los trabajadores de la administración pública iniciaron el cese de tareas y el retiro de los lugares de trabajo desde el mediodía, para luego sumarse a la movilización hacia la Casa Rosada.
Aguiar cuestionó duramente el contenido del proyecto oficial y advirtió que “esta reforma no resuelve las crisis del mundo del trabajo, la agrava”. En ese sentido, señaló que “se va a habilitar una ola de despidos financiada por los propios contribuyentes, por cada uno de los argentinos”, y remarcó que “no hay nada de moderno, se retrocede 100 años”. Además, sostuvo que “pretenden expropiar todos los derechos de los trabajadores” y advirtió que la iniciativa no generará nuevos puestos de trabajo, en un contexto de cierre de empresas, apertura indiscriminada de importaciones y caída del consumo por el derrumbe de salarios y jubilaciones.
Asimismo, el dirigente gremial planteó que a la “masiva movilización” debe seguirle “una huelga general el día que el proyecto se trate en el recinto”, al considerar que “no hay otra manera de frenar este atropello a los más débiles que no sea en la calle”.
Desde ATE también alertaron que la reforma laboral impacta de manera directa en organismos públicos regidos por la Ley de Contrato de Trabajo, ya sea de forma supletoria o plena, lo que involucra a más de 70.000 agentes. Además, cuestionaron la situación de los trabajadores monotributistas, al advertir que con el proyecto se busca “perpetuar el fraude” tanto en el Estado nacional como en provincias y municipios.
La medida de fuerza incluye además el reclamo por la inmediata reapertura de paritarias, una urgente recomposición salarial y el rechazo al intento del Gobierno de recortar un 10% la planta estatal.
La concentración central está prevista a partir de las 13 horas en la intersección de Diagonal Norte y San Martín, mientras que el paro y la movilización se replican en todas las provincias, frente a las Casas de Gobierno. Durante la jornada, se garantizarán guardias mínimas en hospitales y atención de urgencia en centros asistenciales para niños, adolescentes y adultos mayores.