ATE anunció un paro en más de 27 aeropuertos por falta de pago a trabajadores de la ANAC
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro de 24 horas en más de 27 aeropuertos del país para el lunes 2 de febrero, una medida que podría provocar demoras y cancelaciones de vuelos en plena temporada de vacaciones.
La decisión fue confirmada por el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, quien explicó que el reclamo se centra en la falta de pago de los salarios de enero al personal de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Según indicó, si el depósito no se concreta antes de las 23:59 del domingo, la huelga se iniciará a las 00 del lunes.
Además, Aguiar advirtió que el sindicato declaró el estado de asamblea permanente, lo que podría derivar en quite de colaboración o cese de tareas durante el fin de semana, con impacto en la operatoria aérea.
“Toda la Administración Pública Nacional ya cumplió con el pago de haberes. Se cobró en todos los organismos, en todos los ministerios. Pero dejaron sin pagarle a los trabajadores de la ANAC, es muy grave lo que ocurrió”, sostuvo el dirigente sindical.
A través de su cuenta en la red social X, Aguiar afirmó que “la demora y cancelación de vuelos será exclusiva responsabilidad del Gobierno” y denunció que se dio marcha atrás con un incremento salarial ya acordado, se reliquidaron los haberes y se dejó a los trabajadores sin cobrar. “Cabe destacar que el aumento ya figuraba en los recibos de sueldo y así lo pudieron constatar todos los trabajadores en el sistema (SARHA)”, señaló.
En el mismo mensaje, el referente de ATE indicó: “Si no se cumple con las actas firmadas y se cancelan los haberes como corresponde, el lunes a las 00 el paro será total”. La medida alcanzaría a trabajadores de control terrestre, bomberos, sanidad, inspectores y personal administrativo, entre otros sectores, en más de 27 aeropuertos de todo el país. Quedarían exceptuados los vuelos de Estado, sanitarios, humanitarios y traslados de órganos.
Aguiar también apuntó contra la ANAC y la Secretaría de Transporte y Empleo Público, a las que responsabilizó por el conflicto, y sostuvo que desde el gremio no permitirán que “la incapacidad e impericia de algún dirigente sindical y las presiones políticas del Gobierno” dejen a los trabajadores sin salarios ni aumentos.
“El atraso en el pago de salarios y los incumplimientos en las negociaciones generan inseguridad y más precarización en los trabajadores. Sin salario no trabajamos, paramos”, concluyó.
URGENTE!!— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) January 31, 2026
