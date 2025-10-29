ATE advirtió que el “Pacto de Mayo” profundizará el ajuste en provincias y municipios
En la antesala del encuentro que el presidente Javier Milei mantendrá mañana con la mayoría de los gobernadores para debatir los proyectos de reforma impositiva y laboral, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, instó a los mandatarios provinciales a “no ser cómplices del ajuste nacional”.
“El ajuste ahora se va a profundizar en los distritos provinciales y municipales. Cumplir el Pacto de Mayo significa un drástico ajuste sobre el gasto público en las provincias, que no sólo se traducirá en recortes salariales y despidos, sino también en la destrucción de las economías regionales”, sostuvo el dirigente estatal.
Aguiar advirtió además que Milei “se quiere quedar con las provincias”, ya que “gobierna desde Buenos Aires, pero sabe que las riquezas están en el resto del país”.
“Esta vez no le vamos a creer a los gobernadores si nos dicen que es en pos de la gobernabilidad. No están garantizando gobernabilidad, sino impunidad a quienes habitan la Casa Rosada”, expresó el gremialista en un comunicado.
El titular de ATE remarcó que el Presidente “tiene legitimidad para gobernar en favor del pueblo, pero no para quitarle derechos a los ciudadanos argentinos”.
“Ahora van por las provincias, en el Estado nacional no queda nada por recortar. El Pacto de Mayo se va a traducir en recortes salariales y despidos”, concluyó Aguiar.