“Atardeceres en el Cementerio”, el ciclo que revaloriza la historia funeraria y patrimonial de Paraná
Con una numerosa participación de vecinos y turistas, este lunes se reeditó el ciclo “Atardeceres en el Cementerio”, una propuesta que invita a recorrer el campo santo de Paraná como un museo a cielo abierto que refleja 200 años de evolución patrimonial, cultural y artística de la ciudad.
La actividad forma parte de la agenda ¡Hola Paraná! Verano en la Ciudad y propone habitar un espacio histórico diferente, entre panteones, símbolos y personalidades que forman parte de la identidad paranaense.
La directora de Museos y Patrimonio Histórico, Gisela Bahler, explicó que el interés que despierta esta iniciativa radica en que “el cementerio es un museo a cielo abierto, un edificio emblemático por su arquitectura y por el reflejo de una sociedad. Las tumbas hablan de los distintos estratos sociales y de los cambios a lo largo de la historia”.
En la misma línea, Javier Murchio, museólogo del Museo de la Ciudad, señaló que visibilizar el cementerio “es rescatar 200 años de historia funeraria y su vínculo permanente con la ciudad de los vivos”.
Entre los asistentes, Isabella Bongiorno, vecina de Sauce Montrull, valoró que el recorrido “está bueno, la decoración de las tumbas es muy linda”. Por su parte, Alexis Pastorelli, vecino de Colonia Avellaneda, destacó que el ciclo “dice mucho sobre la cultura paranaense”.