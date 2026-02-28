Ataques de Irán en el Golfo ponen en alerta a Dubái y Abu Dabi, dos centros financieros clave de Medio Oriente
Los dos principales polos económicos de los Emiratos Árabes Unidos, Dubái y Abu Dabi, se consolidaron en los últimos años como centros financieros globales sustentados en la seguridad, la estabilidad y la cercanía a grandes reservas de capital. Sin embargo, los ataques lanzados por Irán este sábado reavivaron las tensiones en la región y recordaron la vulnerabilidad geográfica de estos hubs financieros.
Horas después de que Estados Unidos e Israel atacaran territorio iraní, Teherán respondió con misiles dirigidos a bases militares estadounidenses ubicadas en el Golfo Pérsico. Los proyectiles fueron interceptados en distintas ciudades de Medio Oriente, entre ellas Doha y Abu Dabi, donde al menos una persona murió a causa de la caída de escombros. En Dubái, residentes reportaron haber escuchado explosiones.
También se registraron interceptaciones en Riad, Doha y Abu Dabi. Mientras tanto, autoridades de Dubái señalaron que la ciudad continúa funcionando con normalidad, aunque Emirates, la mayor aerolínea internacional del mundo, suspendió temporalmente sus operaciones, lo que podría impactar en el turismo y el tráfico aéreo.
El Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos informó que los sistemas de defensa aérea neutralizaron los misiles y remarcó que la seguridad de ciudadanos, residentes y visitantes es una prioridad máxima. Además, el gobierno afirmó que no permitirá que su espacio aéreo, territorio o aguas se utilicen para acciones militares hostiles contra Irán ni brindará apoyo logístico para ese tipo de operaciones.
Tras los ataques, varios países emitieron advertencias de seguridad para sus ciudadanos en Medio Oriente, donde los expatriados representan una gran parte de la población en países del Golfo. El Reino Unido recomendó que sus ciudadanos en Baréin, Kuwait, Catar y Emiratos Árabes Unidos se refugien de inmediato ante los reportes de ataques con misiles.
Los hechos ponen en riesgo la posición de Dubái como imán para fondos de cobertura internacionales y el creciente peso de Abu Dabi como potencia financiera respaldada por su enorme fondo soberano. Ambos procesos se apoyaron en una imagen de estabilidad y aislamiento frente a los conflictos regionales, algo que ahora vuelve a ponerse a prueba.
En paralelo, otros países del Golfo como Arabia Saudita y Catar también vienen intentando atraer empresas financieras para diversificar sus economías más allá del petróleo.
Incluso durante episodios previos de tensión regional, el flujo de profesionales financieros hacia la región había continuado. Sin embargo, el nuevo ataque marca la primera vez que Irán lanza acciones simultáneas contra tantos objetivos estadounidenses en Medio Oriente, lo que genera mayor incertidumbre.
Los Emiratos Árabes Unidos albergan la Base Aérea Al Dhafra, mientras que Estados Unidos mantiene una presencia militar relevante en la Base Aérea Prince Sultan, cerca de Riad. Catar también alberga una de las mayores bases estadounidenses en la región, mientras que Baréin es sede de la Quinta Flota de la Marina estadounidense.
El nuevo episodio de violencia plantea un desafío para el posicionamiento de los Emiratos como refugio financiero en tiempos de crisis. En el pasado, el país atrajo capital durante la Primavera Árabe, se recuperó rápidamente durante la pandemia y recibió importantes flujos de dinero ruso tras la invasión de Ucrania.
En los últimos años, además, multimillonarios internacionales, bancos y fondos de inversión de Wall Street eligieron Dubái y Abu Dabi para expandirse, atraídos por la estabilidad económica y el marco regulatorio favorable. En ese contexto, Abu Dabi administra una riqueza soberana cercana a los US$2 billones, mientras que los precios inmobiliarios en Dubái aumentaron cerca de 70% en los últimos cuatro años impulsados por compradores internacionales.
Tras los ataques, las autoridades de Abu Dabi llamaron a la moderación y a retomar el diálogo diplomático. En ese marco, el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman se comunicó con el presidente de los Emiratos, Mohamed bin Zayed, para expresar el apoyo de Arabia Saudita ante la situación.