Asumen las nuevas autoridades en la Universidad Nacional del Litoral
La Universidad Nacional del Litoral (UNL) inicia este 18 de febrero el cronograma de asunciones de las autoridades electas en sus diez facultades para el período 2026-2030.
El acto central se realizará el 6 de marzo a las 11 en el Paraninfo, cuando asumirán la rectora electa Laura Tarabella y la vicerrectora Liliana Dillon, según lo resuelto por la Asamblea Universitaria en diciembre pasado.
Los actos serán transmitidos por Litus Educa.
Cronograma de asunciones en las facultades
18 de febrero
- 9.30: Facultad de Ciencias Agrarias (Esperanza)
Asumen Oscar Osan (decano) y Mariel Perreta (vicedecana).
- 12: Facultad de Ciencias Veterinarias
Asumen Sergio Parra (decano) y Amorina Sánchez (vicedecana).
20 de febrero
- 17.30: Facultad de Humanidades y Ciencias
Asumen Daniel Comba (decano) y Germán Prósperi (vicedecano).
- 20: Facultad de Ciencias Médicas
Asumen Matías Candioti Busaniche (decano) y Liza Carrera (vicedecana).
23 de febrero
- 17: Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas
Asumen Felipe Franco (decano) y Mario Garelik (vicedecano).
- 19: Facultad de Ingeniería Química
Asumen Laura Gutiérrez (decana) y Facundo Cuffia (vicedecano).
25 de febrero
- 19: Facultad de Ciencias Económicas
Asumen Liliana Dillon (decana) y Darío Mejías (vicedecano).
26 de febrero
- 17: Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas
Asumen Guillermo Ramos (decano) y Cecilia Serra (vicedecana).
27 de febrero
- 18: Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
Asumen Miguel Rodríguez (decano) y María Liliana Serra (vicedecana).
5 de marzo
- 19.30: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Asumen Claudia Levín (decana) y Pedro Sánchez Izquierdo (vicedecano).
Nueva etapa institucional 2026-2030
Con la finalización del proceso electoral desarrollado el año pasado, la UNL inicia una nueva etapa de gestión en sus unidades académicas y en el Rectorado, consolidando la renovación de autoridades para el período 2026-2030.
Todos los actos podrán seguirse en vivo a través del canal de YouTube de Litus Educa.
Para conocer más sobre el proceso eleccionario en UNL ingresar en www.unl.edu.ar/elecciones