Asumen las nuevas autoridades en la Universidad Nacional del Litoral

Redacción | 18/02/2026 | Educación, Nacionales | No hay comentarios

La Universidad Nacional del Litoral (UNL) inicia este 18 de febrero el cronograma de asunciones de las autoridades electas en sus diez facultades para el período 2026-2030.

El acto central se realizará el 6 de marzo a las 11 en el Paraninfo, cuando asumirán la rectora electa Laura Tarabella y la vicerrectora Liliana Dillon, según lo resuelto por la Asamblea Universitaria en diciembre pasado.

Los actos serán transmitidos por Litus Educa.

Cronograma de asunciones en las facultades

18 de febrero

  • 9.30: Facultad de Ciencias Agrarias (Esperanza)
    Asumen Oscar Osan (decano) y Mariel Perreta (vicedecana).
  • 12: Facultad de Ciencias Veterinarias
    Asumen Sergio Parra (decano) y Amorina Sánchez (vicedecana).

20 de febrero

  • 17.30: Facultad de Humanidades y Ciencias
    Asumen Daniel Comba (decano) y Germán Prósperi (vicedecano).
  • 20: Facultad de Ciencias Médicas
    Asumen Matías Candioti Busaniche (decano) y Liza Carrera (vicedecana).

23 de febrero

  • 17: Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas
    Asumen Felipe Franco (decano) y Mario Garelik (vicedecano).
  • 19: Facultad de Ingeniería Química
    Asumen Laura Gutiérrez (decana) y Facundo Cuffia (vicedecano).

25 de febrero

  • 19: Facultad de Ciencias Económicas
    Asumen Liliana Dillon (decana) y Darío Mejías (vicedecano).

26 de febrero

  • 17: Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas
    Asumen Guillermo Ramos (decano) y Cecilia Serra (vicedecana).

27 de febrero

  • 18: Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
    Asumen Miguel Rodríguez (decano) y María Liliana Serra (vicedecana).

5 de marzo

  • 19.30: Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
    Asumen Claudia Levín (decana) y Pedro Sánchez Izquierdo (vicedecano).

Nueva etapa institucional 2026-2030

Con la finalización del proceso electoral desarrollado el año pasado, la UNL inicia una nueva etapa de gestión en sus unidades académicas y en el Rectorado, consolidando la renovación de autoridades para el período 2026-2030.

Todos los actos podrán seguirse en vivo a través del canal de YouTube de Litus Educa.

Para conocer más sobre el proceso eleccionario en UNL ingresar en www.unl.edu.ar/elecciones

