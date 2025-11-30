Aston Villa le ganó a Wolverhampton con “Súper Dibu” Martínez como figura estelar
Aston Villa se enfrentó a Wolverhampton en la jornada 13 de la Premier League 2025/2026 y ganó 1-0 con una fantástica actuación de Dibu Martínez. Quinta victoria consecutiva de Los Villanos, aunque no fue para nada fácil: sufrieron ante el último equipo de la tabla y tuvieron que recurrir al arquero campeón del mundo para sostenerse ante los embates de la visita.
Wolverhampton mostró una mejor versión, ahora sin Vitor Pereira, pero no fue suficiente para ganar fuera de casa.
De hecho, los visitantes lograron romper el cero durante el primer cuarto de hora, pero no tuvieron suerte: Strand Larsen marcó luego del pase atrás, pero Jhon Arias estaba en posición adelantada molestando al Dibu y el tanto fue anulado.
En esa primera mitad, los Wolves tuvieron las mejores oportunidades y exigieron al Dibu, que tuvo su mejor atajada ante un cabezazo del colombiano Mosquera.
ESPECTACULAR DIBU MARTÍNEZ.
— Sudanalytics (@sudanalytics_) November 30, 2025
El argentino la rozó, la pelota dio en el travesaño y Martínez volvió a poner la mano para impedir que la pelota ingresara.
En su peor momento, cuando el juego no aparecía, los locales consiguieron el 1-0 a los 67′ con un gol de otro partido: Kamara metió un bombazo de afuera del área y la clavó en el ángulo, inatajable para Johnstone.
¡ZURDAZO MÁGICO AL ÁNGULO!
Luego de varias ajatadas del Dibu Martínez, Kamara metió este golazo para el 1-0 del Aston Villa frente al Wolves, por la Premier.
▶️ Mirá la #PremierLeague en el Plan Premium de #DisneyPlus
— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 30, 2025
Ante la necesidad del empate, y sumar su tercer punto el campeonato, Wolverhampton fue con todo, pero se volvió a encontrar con la muralla argentina.
IMPRESIONANTES REFLEJOS DEL DIBU
Emiliano Martínez adivinó este remate y evitó el gol del Wolves ante Aston Villa.
▶️ Mirá la #PremierLeague en el Plan Premium de #DisneyPlus
— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 30, 2025
A los 90+5′, en su última oportunidad, la visita contó con otro remate violento dentro del área, pero Dibu despejó el peligro.
El pitazo final llegó y Aston Villa consiguió un triunfo importantísimo en la Premier. Escalaron a la tercera posición de manera momentánea y están prendidos en la lucha por los puestos de Europa.