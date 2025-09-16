Aspirantes de la Escuela de Suboficiales de Entre Ríos realizan viaje de formación a San Luis
Un grupo de aspirantes a agentes de la promoción XXII de la Policía de Entre Ríos, acompañadas por autoridades y personal de la Escuela de Suboficiales General Francisco Ramírez, participa de un viaje de formación socio-cultural en la localidad de Merlo, provincia de San Luis.
Experiencias académicas y culturales
La propuesta contempla excursiones y actividades culturales destinadas a fortalecer la integración, el sentido de pertenencia y la formación integral de las futuras funcionarias policiales.
Como parte del itinerario, las aspirantes visitarán el Instituto Superior de Seguridad Pública Coronel Juan Pascual Pringles, dependiente de la Policía de San Luis. Este encuentro propiciará un intercambio académico e institucional que contribuirá a su capacitación.
Formación con visión amplia
La actividad, que combina aspectos académicos, culturales y sociales, busca ampliar la mirada sobre la tarea policial y reforzar los valores de compromiso, profesionalismo y servicio público en la formación de las futuras agentes.