Así ven en Estados Unidos a Javier Milei: “Este es a quien Trump quiere darle US$20.000 millones”
Los legisladores demócratas siguen en pie de guerra contra el Gobierno de Donald Trump por el auxilio financiero que negocia con la Argentina. La senadora Elizabeth Warren, una de las más críticas de los planes del Departamento del Tesoro, volvió a tomar la lanza al publicar en sus redes sociales un video del show de Javier Milei en el Movistar Arena con una fuerte frase.
“Este es a quien que Donald Trump quiere darle US$20.000 millones de nuestro dinero mientras destripa la asistencia sanitaria de los estadounidenses en su país”, afirmó Warren, senadora por Massachusetts, quien había sido una de las 14 firmantes de la dura carta dirigida al mandatario la semana pasada en la que le reclamaron “detener de inmediato” el plan de asistencia financiera a la Argentina.
This is who Donald Trump wants to give $20 billion of our money to while he guts health care for Americans at home. https://t.co/EUDc5NKl6w
— Elizabeth Warren (@SenWarren) October 8, 2025
Su comentario llega en momentos en que el equipo económico liderado por el ministro Luis Caputo continúa en Washington para avanzar con el auxilio financiero de Estados Unidos, que según el secretario del Tesoro, Scott Bessent, podría incluir un swap de monedas por US$20.000 millones.
El posteo de Warren incluye una publicación de la agencia AFP que señala que “Milei se hace pasar por una estrella de rock mientras la economía argentina se desploma”, al “encabezar un concierto en Buenos Aires para celebrar el lanzamiento de un libro que espera que reviva su suerte en declive”.
Argentina cut a deal with China that undercuts American soybean farmers already crushed by Trump’s tariffs.
Now Trump wants send $20 billion of YOUR tax dollars to bail out his political ally in Argentina.
America First? More like Trump first. pic.twitter.com/lVUstvAUbt
— Elizabeth Warren (@SenWarren) October 1, 2025
La semana pasada, Warren había escrito otro duro posteo por la posible ayuda a la Argentina, que se ha transformado en un tema recurrente en Washington. “La Argentina llegó a un acuerdo con China que perjudica a los productores de soja estadounidenses ya aplastados por los aranceles de Trump. Ahora Trump quiere enviar US$20.000 millones de SUS impuestos para rescatar a su aliado político en la Argentina. ¿América primero? Más bien, Trump primero”, publicó Warren, en un juego de palabras con el mantra del líder republicano, America First.