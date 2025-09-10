Maran Suites & Towers

Asesinaron al influencer y activista Charlie Kirk, aliado de Trump, en Utah

Redacción | 10/09/2025 | Internacionales | No hay comentarios

El activista e influencer Charlie Kirk, aliado de Donald Trump y líder de la principal organización juvenil conservadora de Estados Unidos, fue alcanzado por un disparo este miércoles mientras daba una charla en la Universidad de Utah y falleció minutos más tarde en el Timpanogos Regional Hospital.

El momento quedó registrado en un video por varios asistentes del evento, que a través de sus celulares grabaron el instante en que el proyectil alcanzó en el cuello al director ejecutivo de la Asociación Juvenil Turning Puint.

Según trascendió, el suceso ocurrió mientras Kirk daba un discurso desde una carpa en uno de sus habituales debates junto a un grupo de estudiantes. Estiman que había cerca de 2 mil personas escuchándolo.

Momentos antes del ataque y antes de subir al escenario desde el que daría su discurso, el activista había interactuado con el público y había regalado gorras del evento. Un usuario que estaba en primera fila también registró ese momento.

Kirk fue trasladado al Timpanogos Regional Hospital, ubicado en la ciudad de Orem, adonde llegó en grave estado. El propio Donald Trump confirmó su muerte, con un mensaje en Truth Social.

En tanto, la policía detuvo a un hombre tras el ataque. Aunque no trascendieron sus datos, las imágenes de la detención se difundieron rápidamente en redes sociales.


En uno de los videos se puede ver a los efectivos reteniendo en el piso al hombre, vestido con camisa azul, calzoncillos blancos y con sus pantalones bajos, quien dice “tengo derecho a guardar silencio”.

En otro de los videos se pudo ver cómo se lo llevaban, primero caminando y, tras tropezarse, lo levantan y lo transportan entre varios oficiales.

Según informó The New York Times, el arrestado no habría sido el autor del disparo. Además, el tiro se habría sido efectuado desde un edificio ubicado a 200 metros de donde estaba Charlie Kirk.

