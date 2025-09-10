Asesinaron al influencer y activista Charlie Kirk, aliado de Trump, en Utah
El activista e influencer Charlie Kirk, aliado de Donald Trump y líder de la principal organización juvenil conservadora de Estados Unidos, fue alcanzado por un disparo este miércoles mientras daba una charla en la Universidad de Utah y falleció minutos más tarde en el Timpanogos Regional Hospital.
El momento quedó registrado en un video por varios asistentes del evento, que a través de sus celulares grabaron el instante en que el proyectil alcanzó en el cuello al director ejecutivo de la Asociación Juvenil Turning Puint.
Charlie Kirk was answering a question about rampant left-wing violence in America when he was shot today.
You can hear the crack of a rifle in this video from approximately 100 yards.
I am burning with righteous anger.
Pray right now for Charlie and his family. pic.twitter.com/XmQwEnvxng
— Benny Johnson (@bennyjohnson) September 10, 2025
Según trascendió, el suceso ocurrió mientras Kirk daba un discurso desde una carpa en uno de sus habituales debates junto a un grupo de estudiantes. Estiman que había cerca de 2 mil personas escuchándolo.
I don’t know much about him but what’s the urge of someone to kill another? Either you agree or disagree with his political views but u don’t have to kill him, america is the unsafe place to live.
RIP Charlie kirk #CharlieKirk pic.twitter.com/UlJsyvXeON
— ジョニー Johnny (@Swayamkrushi01) September 10, 2025
Momentos antes del ataque y antes de subir al escenario desde el que daría su discurso, el activista había interactuado con el público y había regalado gorras del evento. Un usuario que estaba en primera fila también registró ese momento.
Here’s the video of Charlie Kirk’s assassination. Let’s be clear: a gun didn’t kill him—tyranny did. Free speech is the real target. pic.twitter.com/5pa2zSmWc4
— Jane Adams (@iLoveJaneAdams) September 10, 2025
Kirk fue trasladado al Timpanogos Regional Hospital, ubicado en la ciudad de Orem, adonde llegó en grave estado. El propio Donald Trump confirmó su muerte, con un mensaje en Truth Social.
Charlie Kirk shooter is an old White dude. Should we blame all White people for his actions like we’re doing Iryna’s killer or since he is White he’s allowed to be an individual and we can blame mental health, or political affiliation? @elonmusk pic.twitter.com/fibTUp7CGc
— fortis (@fortis1ne) September 10, 2025
En tanto, la policía detuvo a un hombre tras el ataque. Aunque no trascendieron sus datos, las imágenes de la detención se difundieron rápidamente en redes sociales.
Another angle of the shot that KILLED Charlie Kirk pic.twitter.com/VvmRthbbHl
— Russian Market (@runews) September 10, 2025
En uno de los videos se puede ver a los efectivos reteniendo en el piso al hombre, vestido con camisa azul, calzoncillos blancos y con sus pantalones bajos, quien dice “tengo derecho a guardar silencio”.
BREAKING: Charlie Kirk shooter confirmed to be Michael Mallinson a registered Democrat in the state of Utah, Fox reports. pic.twitter.com/5RIAecQyIY
— Lenka White (@white_lenka) September 10, 2025
En otro de los videos se pudo ver cómo se lo llevaban, primero caminando y, tras tropezarse, lo levantan y lo transportan entre varios oficiales.
Según informó The New York Times, el arrestado no habría sido el autor del disparo. Además, el tiro se habría sido efectuado desde un edificio ubicado a 200 metros de donde estaba Charlie Kirk.