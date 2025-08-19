Aseguran que “Homo Argentum” recibió platita del Estado
Una gran polémica se generó tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales por la nueva película de Guillermo Francella “Homo Argentum”. En ese marco, y a partir del debate sobre la inversión que significó de la película Homo Argentum, el periodista de espectáculos Tartúfoli, publicó un fuerte posteo en la cuenta de ‘X.
En su mensaje, Tartu apuntó contra Roberto García Moritán, ex marido de Pampita Ardohain por su desempeño como funcionario del Gobierno de la Ciudad, cuando fue ministro de Desarrollo porteño.
“Francella SI RECIBIÓ plata del estado. Y el dato de color hermoso es q ése regalo (porq sólo tienen q devolver 25% de lo recibido) se lo regaló GARCÍA MORITAN, el ex esposo de Pampita!”, expresó Tartu en su publicación.



— Tartu (@TartuTV) August 19, 2025
El periodista expuso en su cuenta de X, un fragmento del texto extraído de la propia página oficial del Ejecutivo porteño, que Homo Argentum forma parte de los diez proyectos ganadores de la segunda edición de BA Producción Internacional.
Resolución 419-MDECGC/2015 del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad publicada en Boletín Oficial 6225 del 1/8/2024. Verás que Hommo Argentum recibió $150.000.000.
— Tartu (@TartuTV) August 19, 2025
Según se desprende, la iniciativa busca potenciar la industria audiovisual local mediante la devolución de más del 25% de los gastos invertidos por productoras nacionales que llevan adelante coproducciones internacionales o brindan servicios de rodaje en el país.
En ese marco, la película protagonizada por Francella se convirtió en beneficiaria de la ayuda estatal.