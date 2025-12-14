Ascacíbar le llevó la copa a Verón, que estaba en la platea y fue ovacionado por todos los hinchas de Estudiantes
El presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, no recibió su lugar de protocolo en el estadio por la pena de seis meses para ejercer su cargo que le impuso el Tribunal de Disciplina de la AFA, lo cual no impidió que el capitán del ‘Pincha’, Santiago Ascacíbar le llevara el trofeo hasta la tribuna.
Juan Sebastián Verón presenció la final del Torneo Clausura de la Liga Profesional entre Estudiantes y Racing desde las gradas, al encontrarse suspendido por el Tribunal de Disciplina de la AFA. Pese a ello, logró festejar este nuevo campeonato con el trofeo en sus manos, gracias al gesto de Santiago Ascacíbar en acercarle la copa hasta la tribuna para el delirio de todos los fanáticos del Pincharrata.
Luego de la premiación encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia, el Ruso se acercó hasta la parcialidad albirroja y le entregó la copa a la Brujita, que alzó el trofeo desde el sector de graderías rodeado de los hinchas antes de devolver el premio a sus futbolistas para que siga la fiesta dentro del campo de juego.
La ‘Brujita’ recibió una sanción de seis meses para ejercer su cargo y por este motivo no le otorgaron el lugar que le correspondería por protocolo en el estadio Madre de Ciudades. La pena se debe al famoso pasillo a Rosario Central que los jugadores del Pincha hicieron de espaldas.
El presidente de la entidad platense recurrirá al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) por considerar arbitraria la sanción que le impusieron. El Tribunal de Disciplina de la AFA lo consideró el responsable de la decisión de darles la espalda a los jugadores de Rosario Central, en repudio al título otorgado al Canalla por la Tabla Anual.