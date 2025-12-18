Articulan acciones para potenciar la producción de elementos deportivos en unidades penales de Entre Ríos
Autoridades del Servicio Penitenciario de Entre Ríos y de la Secretaría de Deportes de la provincia mantuvieron una reunión de trabajo con el objetivo de fortalecer la producción de elementos deportivos en unidades penales, poniendo el acento en la inclusión social, la formación laboral y el desarrollo comunitario.
El encuentro se desarrolló en el marco de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Seguridad y Justicia y la Dirección General del Servicio Penitenciario, y contó con la participación del secretario de Deportes, Sebastián Uranga, y la directora de Deporte Adaptado, Roxana Villagra, quienes fueron recibidos por el prefecto José Santiago Osuna, director principal de Industria del Servicio Penitenciario de Entre Ríos (SPER).
Durante la jornada se avanzó en la planificación de acciones vinculadas a la producción de las pelotas Torreón, elaboradas en distintas unidades penales de la provincia, destacándose el valor del trabajo articulado entre áreas del Estado y el impacto positivo de estos procesos productivos tanto dentro como fuera del sistema penitenciario.
En ese marco, el director general del Servicio Penitenciario, Alejandro Miotti, remarcó que “cuando el Estado articula con objetivos claros, el trabajo que se realiza en las unidades penales se transforma en oportunidades concretas de formación, inclusión y aportes reales a la comunidad”. Además, subrayó que estas iniciativas fortalecen la reinserción social a través del aprendizaje y la producción, al tiempo que permiten que elementos deportivos lleguen a instituciones que los necesitan, generando un impacto social directo en toda la provincia.
Por su parte, el secretario de Deportes, Sebastián Uranga, destacó que este tipo de políticas “permiten vincular el deporte con la inclusión y el trabajo, generando oportunidades reales y consolidando políticas públicas con impacto social en todo el territorio entrerriano”.
Asimismo, durante la reunión se analizó la proyección de la fabricación de elementos deportivos con enfoque adaptativo, orientados a garantizar la accesibilidad y la inclusión, y se acordó que los productos elaborados serán destinados prioritariamente a instituciones y espacios con mayores necesidades, promoviendo la formación laboral, la inclusión social y el desarrollo a través del deporte.