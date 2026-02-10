Arroyo Las Viejas: iluminación solar y obras finales para consolidar la integración urbana
La Municipalidad de Paraná avanza en la etapa final de la obra de sistematización, saneamiento y vinculación urbana del arroyo Las Viejas, donde comenzó la colocación de luminarias LED alimentadas con paneles solares a lo largo del paseo.
El proyecto forma parte de las intervenciones prioritarias previstas en el Plan Director de Drenaje Pluvial de la ciudad. En este sector se desarrolló un abordaje integral enfocado en la integración urbana, el saneamiento del curso de agua y la ejecución de obras complementarias que permitan sostener la intervención en el tiempo.
En un contexto de desfinanciamiento nacional de la obra pública, el Municipio resolvió continuar los trabajos con fondos propios, lo que permitió sostener el ritmo de ejecución y alcanzar un avance cercano al 95 por ciento.
Actualmente se colocan barandas en la alcantarilla sobre calle Ambrosetti, se finalizó la instalación eléctrica en el gabinete de la estación elevadora y se ejecutan cañerías para el sistema cloacal. A su vez, se inició la colocación de más de 60 luminarias LED con energía solar en las calles paralelas al arroyo, en el sector del paseo Puerta del Sol.
El secretario de Planeamiento e Infraestructura, Eduardo Loréfice, señaló: “Estamos en la última etapa de la intervención sobre el Arroyo Las Viejas, que atiende a cuestiones de arbolado, parquización e iluminación. Se ha implementado una tecnología de iluminación LED muy importante que funciona completamente con energía solar, artefactos compatibles con el estilo de obra que tiene un fuerte carácter ambiental”.
En esta fase también se colocan rejas de contención de residuos sólidos que circulan por el arroyo. En ese sentido, Loréfice remarcó la necesidad de la colaboración vecinal: “Es importante pedir la colaboración de los vecinos para el cuidado de los mobiliarios y elementos que hacen al paseo, pero además solicitamos que no se depositen residuos sobre los arroyos”.