Arriba a las 13.30 de este martes: La agenda de Milei en Noruega
El presidente Javier Milei partió este lunes desde el aeropuerto internacional de Ezeiza con destino a Oslo, Noruega. El propósito principal del viaje es acompañar a la líder opositora venezolana María Corina Machado a recibir el Premio Nobel de la Paz.
El vuelo que traslada al mandatario partió a las 20:00 horas y se espera su llegada a la capital noruega este martes a las 13:30 horas.
Milei aceptó una invitación personal de Machado, quien recibirá la distinción internacional el miércoles a las 9:00 horas. La ceremonia se llevará a cabo en el Ayuntamiento de Oslo y contará con una fuerte presencia regional.
Además del presidente argentino, asistirán otros tres jefes de Estado latinoamericanos:
-Santiago Peña (Presidente de Paraguay)
-José Raúl Mulino (Presidente de Panamá)
-Daniel Noboa (Presidente de Ecuador).
Tras la ceremonia de premiación, el presidente Milei cumplirá una apretada agenda bilateral: a las 11:30 horas se entrevistará con el Rey de Noruega Harald V y a las 13:10 horas mantendrá un encuentro con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.
Concluida la agenda, Milei abordará el vuelo especial de regreso a Buenos Aires a las 16:00 horas del miércoles, con llegada prevista a la Argentina a las 9:30 horas del jueves.