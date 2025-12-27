Arresto domiciliario en Paraguay: dónde residirá Edgardo Kueider tras la rescisión de su alquiler en Asunción
A principios de diciembre, el abogado del ex senador Edgardo Kueider y de su pareja, Iara Guinsel, notificó a la Justicia paraguaya que les habían rescindido el contrato de alquiler del inmueble donde cumplían arresto domiciliario. Desde enero de este año, ambos residían en un dúplex del Barrio San Vicente, en la ciudad de Asunción, una zona donde el valor promedio de alquiler oscila entre 800 y 1.000 dólares mensuales, según publicó InfoBae.
Ante esta situación, el letrado Marcelo Bogado informó que, para continuar cumpliendo la medida judicial, propusieron un nuevo inmueble en la ciudad de Luque, ubicada a unos 11 kilómetros al este de Asunción. La localidad tiene relevancia histórica, ya que durante la Guerra de la Triple Alianza fue capital del Paraguay.
El pedido fue presentado ante el juez Humberto Otazú, del Tribunal Especializado en Delitos Económicos, quien, tras analizar la documentación y con la conformidad del Ministerio Público Fiscal, autorizó el cambio de residencia, de acuerdo a lo informado por el medio paraguayo PDSDigital. Otazú es el magistrado que instruye la causa por contrabando en grado de tentativa, proceso por el cual Kueider y Guinsel irán a juicio el próximo lunes 20 de abril.
En esas audiencias se los juzgará por haber intentado ingresar a Ciudad del Este con 200 mil dólares sin declarar. Ambos fueron detenidos durante la madrugada del martes 4 de diciembre de 2024, en la cabecera paraguaya del Puente de la Amistad, cuando se desplazaban en una Chevrolet Trailblazer negra 4×4.
Paralelamente, enfrentan otro proceso judicial vinculado a un pedido de extradición a la Argentina, solicitado por la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, quien los investiga por lavado de dinero y otros delitos.
La nueva residencia en Luque
Finalmente, Kueider y Guinsel quedaron alojados en un inmueble situado en la intersección de las calles Manantiales y Capitán Pintado, en el Barrio Ytay o Villa Policial de Luque. En la zona, la Comisaría 52° de la Policía Nacional montó un operativo de vigilancia permanente para controlar el cumplimiento del arresto domiciliario de ambos ciudadanos argentinos.
En ese sector, uno de los pocos complejos que puede funcionar como residencia temporal es el edificio 3 de la línea Insignia, un desarrollo inmobiliario de Inversiones Urbanas SA (Invursa). El emprendimiento está compuesto por dos torres de siete pisos, con 52 unidades en total, construidas entre 2019 y 2021.
Los departamentos de dos dormitorios cuentan con 60 metros cuadrados y tienen un valor de alquiler cercano a los 700 dólares mensuales, mientras que las unidades de tres habitaciones alcanzan los 70 metros cuadrados. Todas disponen de cochera, y las ubicadas en planta baja tienen patio privado.
El complejo ofrece quincho con parrilla en cada torre, parque infantil, sector de ejercicios al aire libre, además de cámaras de seguridad y vigilancia las 24 horas. Según se informó, los edificios de la serie Insignia se vendieron completamente a los seis meses de su lanzamiento, lo que impulsó a la empresa a desarrollar nuevos proyectos como Insignia Fly, Insignia Soho, Insignia Cuatro e Insignia Club, inaugurado en abril de este año.
Dónde se alojó antes el ex senador
Antes de llegar a Luque, Kueider y Guinsel cumplieron arresto domiciliario en un departamento de lujo en el centro de Asunción, dentro del complejo Tierra Alta, ubicado en la esquina de Del Maestro y Gonzalo Bullnes. El predio contaba con piscina, gimnasio y quincho, y allí permanecieron un mes, bajo custodia permanente de la Comisaría Sexta de la Policía Nacional de Paraguay.
El 9 de enero de 2025, la administración del complejo comunicó la rescisión anticipada del contrato, firmado el 6 de diciembre. Cinco días más tarde, la defensa informó que habían conseguido un nuevo dúplex en calle 18 de Julio, casi avenida Bogado, también en el Barrio San Vicente, donde se dispuso una guardia policial a cargo de la Comisaría 14°.