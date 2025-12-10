Arrestaron a Luis Arce, expresidente de Bolivia por un presunto desfalco millonario de recursos públicos
El ex presidente de Bolivia, Luis Arce, fue detenido este miércoles por fuerzas de seguridad en cumplimiento de una orden de la Fiscalía, en el marco de una causa por presunta corrupción vinculada al manejo de fondos públicos destinados a comunidades indígenas y campesinas.
La investigación lo ubica en el centro de un supuesto desfalco millonario ocurrido durante su gestión como ministro de Economía de Evo Morales. Según la hipótesis fiscal, Arce habría autorizado desembolsos de recursos estatales hacia cuentas particulares, entre ellas la de la exdiputada Lidia Patty, hoy detenida en el penal de Obrajes.
La ex ministra de la Presidencia, María Nela Prada, denunció en redes sociales lo que calificó como un “secuestro”, al afirmar que Arce fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en La Paz. También señaló que se enteró del procedimiento cuando el ex mandatario se encontraba solo.
El arresto se produjo en la zona de Sopocachi, desde donde Arce fue llevado a las oficinas centrales de la FELCC Anticorrupción para declarar por el denominado caso Fondo Indígena, en el que la Fiscalía investiga una presunta malversación de fondos que debían financiar obras sociales pero que habrían terminado en cuentas personales de funcionarios del gobierno de aquel período.
De acuerdo con fuentes policiales, el ex presidente no opuso resistencia y reaccionó de manera tranquila ante la presencia de los agentes.