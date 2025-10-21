Arrancó un nuevo paro de trabajadores del Garrahan: “El hospital realmente se está viniendo abajo”
Tras la masiva caravana que realizaron a la Quinta de Olivos el sábado, trabajadores del Garrahan comenzaron un paro por 24 horas, para reclamar por la aplicación efectiva de la Ley de Emergencia Pediátrica. “El hospital realmente se está viniendo abajo”, expresó una médica pediátrica.
Desde hace meses que médicos, técnicos de laboratorio y otros sectores del equipo de salud reclaman la aplicación inmediata y efectiva de las leyes de Emergencia Pediátrica, Discapacidad y Financiamiento Universitario, recientemente ratificadas por el Congreso Nacional, pero recientemente suspendidas en su aplicación.
Rita Fernández, médica pediatra del Garrahan, lleva 30 años trabajando en el hospital, vivió muchas situaciones críticas, periodos de crisis y problemas salariales, pero que “con diálogo, con medidas de fuerza, se lograba la recomposición, pero nunca había llegado a una situación de un Gobierno tan insensible, donde el hospital realmente se está viniendo abajo y no le importa nada”.
“Esta gestión no siente ningún tipo de preocupación por la salud pública, por la salud infantil, realmente es una situación inédita, muy grave y muy triste”, remarcó.
En cuanto a las renuncias, la pediatra subrayó que en el último tiempo hubo como 50 renuncias, y es una situación triste y preocupante porque cada vez se hace más difícil sostener la asistencia de alta complejidad: “Se desmantelan los equipos interdisciplinarios, porque a los profesionales capacitados es muy difícil incorporar pacientes nuevos y dar respuesta a todas las situaciones críticas de las familias”.
Viviana, una trabajadora técnica de laboratorio del Hospital Garrahan, con 34 años de servicio, expresó su profundo malestar por la crítica situación salarial que atraviesan los empleados del sector. “Nunca dejamos de hacer las prestaciones correspondientes, siempre hay guardia las 24 horas cuando hay paro, siempre estamos, nunca dejamos de trabajar”, afirmó, destacando el compromiso constante del personal pese a las dificultades económicas.
Sin embargo, remarcó que “eso no le da derecho a tener estos sueldos, porque la verdad, jamás hemos estado como ahora”. La trabajadora aseguró que “el sueldo no alcanza, llegamos al día 10 o 15 del mes y ya no se puede más”, y contó que muchos profesionales optaron por buscar otras oportunidades: “Tengo compañeros que se han ido a trabajar afuera porque acá la situación económica no da”.
Entre la preocupación y el cansancio, concluyó con un mensaje de esperanza: “Vamos a ver si con la lucha y la unión de todos los trabajadores podemos seguir adelante”.