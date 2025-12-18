Arrancó la venta presencial de entradas y ubicaciones para el Carnaval del País 2026
La Comisión Directiva del Carnaval del País, el espectáculo teatral a cielo abierto más grande de la Argentina, confirmó el inicio de la venta presencial de entradas y ubicaciones para la edición 2026, que dará comienzo el sábado 3 de enero y contará con once noches de desfile.
Desde este miércoles 17 de diciembre, el público puede adquirir de manera presencial tanto las entradas generales como las ubicaciones en las boleterías del Corsódromo. Durante el mes de diciembre, la atención se realizará de miércoles a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21 horas, mientras que los sábados será de 9 a 13.
Además, se encuentra habilitada la atención telefónica vía WhatsApp a través de los números (03446) 225258, 237776 y 644455. En el caso de las agencias de turismo, las consultas y gestiones deberán canalizarse mediante el teléfono (03446) 366999.
En paralelo, continúa disponible la venta online de entradas mediante la plataforma oficial All Access, a través del sitio www.allaccess.com.ar, facilitando el acceso tanto para el público local como para quienes planifican su visita desde otras localidades.
La edición 2026 del Carnaval del País promete una nueva temporada de brillo, música y despliegue artístico, consolidando a Gualeguaychú como uno de los principales destinos turísticos y culturales del verano argentino.