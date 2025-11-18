Arrancó la venta de pasajes de tren a Mar del Plata para el verano 2026
A poco más de un mes de las Fiestas de Navidad y Año Nuevo y del arranque de las vacaciones de verano, Trenes Argentinos arrancó la venta de pasajes de larga distancia para viajar a Mar del Plata, Junín y Bragado durante diciembre, enero y febrero.
“Los boletos ya se pueden adquirir a través de la web oficial o en las estaciones de Retiro, Constitución y Once y en las boleterías habilitadas en estaciones intermedias”, indicó Trenes Argentinos en un comunicado, donde se indica que quienes adquieran los boletos de manera online contarán con un 10% de descuento en el valor total.
La tarifa de los pasajes a la venta en boleterías será de $ 35.000 en primera y $ 42.000 en pullman hasta el 11 de diciembre y desde allí $ 38.000 en primera y $45.000 en pullman. Como consecuencia de que miles de personas prefieren usar el tren debido a que se trata de una opción más económica que el micro, ya comenzaron a verse largas filas en las estaciones con boleterías habitadas.
En cuanto al servicio para viajar desde Buenos Aires hacia Mar del Plata, la compañía informó que este año habrá más frecuencias, refuerzos los fines de semana y distintas opciones de horarios según el día hasta el próximo el 2 de marzo.
“Hasta el 11 de diciembre, circulan dos servicios que salen desde Constitución, de lunes a viernes, a las 7:30 y a las 14:17; el regreso desde la localidad balnearia es a la 1:11 y a las 14:21”, detalló Trenes Argentinos.
En tanto, a partir del 12 de diciembre, con el comienzo de la temporada de verano, “la cantidad de trenes diarios se incrementa a tres” con salidas desde Constitución “a las 6:04, 11:21 y 17:08, mientras que desde Mar del Plata regresarán a la 1:11, 14:21 y 16:10”.
Además, existe un refuerzo que sale los viernes a las 17:08 y que retorna de Mar del Plata los domingos a las 22:53. Desde el viernes 12 de diciembre su horario de partida será a las 14:17 y el retorno a las 23:40.
“Los sábados los trenes saldrán de Constitución a las 6:12, 11.33 y 17:13, de Mar del Plata vuelven a la 1:11, 14:34 y 16.19. En cambio, los domingos y feriados el horario de viaje es a las 6.11, 11.09 y 17:02, desde la terminal porteña y a la 1:11, 14:05 y 15:57 desde la ciudad marplatense”, detallaron.
En el comunicado, Trenes Argentinos recordó que “desde el 19 de agosto y hasta el 12 de diciembre, los trenes que van de Constitución a Mar del Plata no circulan los martes, miércoles y jueves; mientras que, los que regresan de la localidad balnearia a la ciudad de Buenos Aires no prestan servicio los miércoles y jueves”.
“Esta modificación encuentra sus causas en una serie de obras que se ejecutan en el tendido de vías, en el marco de la Emergencia Ferroviaria, para mejorar los niveles de seguridad operacional del recorrido”, argumentaron.