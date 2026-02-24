Arrancó Gran Hermano 2026 con más críticas que aprobaciones
A 25 años de la primera edición, el padre de todos los realities volvió más recargado que nunca, protagonizado por una mermelada generacional confusa, sobrecargada. Luego de un video que repasó cada una de las entregas y mostró las remodelaciones de la casa, Santiago del Moro apareció en el estudio con un saco con brillos y gafas negras. “Miren lo que es esto. Noche impresionante en vivo”, lanzó mientras se sorprendía con tantas caras conocidas.
“Argentina, mundo, galaxia… ¡volvió Gran Hermano!”, gritó mirando hacia una cámara ubicada sobre el techo del estudio. Enseguida, saludó al gran anfitrión de este programa: “¿Gran Hermano estas ahí? Te pido permiso para entrar una vez más a tu casa”, lanzó mientras una voz en off le daba la bienvenida a esta Generación Dorada.
Tras contar el tiempo que se trabajó para poner en marcha esta nueva competencia, el conductor reveló: “Tenemos una casa maravillosa, unos jugadores tremendos y un trofeo bañado en oro”. Y sin más preámbulos le dio la bienvenida a los primeros competidores que formarán parte de esta edición 2026. El resto serán presentados en el programa de este martes…
Entre los primeros 18 participantes que ingresaron influencers, streamers, exfutbolistas, actores, ex GH, mediáticos, cantantes y demás famosos, con la figura principal de Andrea del Boca.
Aquí están, ellos son…
Andrea del Boca
Profesión: Actriz, cantante, productora y directora.
Procedencia: Buenos Aires.
Característica particular: Sin dudas, Andrea del Boca es la figura más destacada de esta edición. Entró al estudio muy emocionada y se definió como una fanática del juego.
Ema Di Gioia
Edad: 41.
Profesión: restaurador de autos, tiene un taller de chapa y pintura.
Procedencia: San Martín.
Característica particular: Ema saltó a la fama en 2011 cuando participó de GH en la edición que ganó Cristian U. Diez años después habló en una entrevista sobre los supuestos padecimientos que había vivido en la casa más famosa. “Viví un infierno en esa cárcel. Se sufre ahí adentro, está en vos cómo manejarla. Rocío Gancedo, que estuvo en mi camada, se suicidó. El encierro genera muchas cosas. Hubo maltratos, abusos y todo lo que te imagines”. Ahora regresó al juego.
Lolo Poggio
Edad: 19.
Profesión: actriz, bailarina, modelo, influencer y cantante.
Procedencia: Devoto, Ciudad de Buenos Aires.
Característica particular: Es la hermana de Julieta Poggio, ex participante del reality. Aseguró que en el juego no va a poder parar de “maquinar” aunque aseguró que también es una persona emocional y se guía por lo que vibra y lo que siente.
Carmiña Masi
Profesión: periodista y conductora de televisión.
Procedencia: Asunción, Paraguay.
Característica particular: Aunque en Argentina no es conocida, Carmiña es una figura en Paraguay. En Instagram acumula más de 700 mil seguidores. Está en pareja desde hace siete años con el chef Marcos Viveros, el único que viajó para despedirla.
Frases: “Soy la primera paraguaya que entra a la casa de Gran Hermano”. “No me importa caerle bien o mal a la gente, porque la gente no me paga el sueldo”. “No me gusta el desorden. No limpio ni te lavo una cuchara. Ustedes limpian, ustedes cocinan”.
Tomy Riguera
Edad: 19.
Profesión: futbolista e influencer.
Procedencia: Núñez, Ciudad de Buenos Aires.
Característica particular: Es creador de contenido. En Instagram tiene alrededor de 100 mil seguidores y en Tik Tok casi 500 mil. En su presentación aseguró que su pasión es el fútbol y que quiere volver a jugar cuando salga de la casa. Sobre la convivencia, manifestó que no cree que nadie pueda sacarlo de quicio.
Pincoya
Edad: 51.
Profesión: técnica de enfermería nivel superior.
Procedencia: Chile.
Característica particular: Su verdadero nombre es Jennifer Galvarini Torres. Fue participante de Gran Hermano en Chile y logró llegar a la final, quedándose con el tercer puesto. Está casada y tiene un hijo de 13 años.
Brian Sarmiento
Edad: 35.
Profesión: ex futbolista y empresario.
Procedencia: Rosario, Santa Fe.
Característica particular: Tiene una extensa trayectoria en el fútbol. Pasó por equipos como Banfield, Newell’s, Racing y también jugó en el exterior. También pasó por el Bailando por un Sueño.
Danelik Galazan
Edad: 25.
Profesión: Influencer.
Procedencia: Tucumán.
Característica particular: En las redes es conocida como Danelik Star. En Instagram tiene casi un millón de seguidores y en Tik Tok llega a los cinco millones. Aseguró que quiere ganar y que va por todo. En 2024 había trascendido que iba a ingresar a Gran Hermano.
Manu Ibero
Profesión: estudiante de abogacía.
Procedencia: Zárate, Buenos Aires.
Característica particular: Conocido por ser el novio de Zoe Bogach, ex participante de Gran Hermano. En su presentación aseguró que es muy seguro de sí mismo, se definió como egocéntrico y dijo que quiere romper algunos paradigmas en la casa más famosa.
Titi Tcherkaski
Edad: 23.
Profesión: influencer y estudiante.
Procedencia: Núñez, Ciudad de Buenos Aires.
Característica particular: Su nombre es Catalina. Es tiktoker, allí muestra su vida, habla de ella, de sus relaciones, de sus citas y expone a todo su círculo. Se define como una persona inquieta, dijo que no le gusta estar sola y aseguró que a la casa le va a aportar anécdotas, peleas y diversión.
Yipio
Profesión: Comediante.
Procedencia: Montevideo, Uruguay.
Característica particular: Su nombre es Yisela Pintos, es comediante desde hace 9 años y asegura que es el mejor trabajo del mundo. Está en pareja y es mamá.
Juani Car
Edad: 26.
Profesión: Actor, cantante e influencer.
Procedencia: Moreno, Buenos Aires.
Característica particular: Su nombre es Juan Ignacio Caruso. Es tiktoker y tuitero. Conocido porque actuó en la película La sociedad de la nieve, que estuvo nominada al Oscar.
Daniela De Lucía
Profesión: Coach, escritora, conductora y panelista de televisión.
Procedencia: Tandil, Buenos Aires.
Característica particular: en las redes es conocida como “la coach”, tiene más de 400 mil seguidores. Estudió en Harvard y es autora de tres libros. Fue panelista en A la Tarde (América TV) y tuvo su propio programa en la pantalla de América TV.
Nick Sícaro
Edad: 22.
Profesión: Artista, cantante solista y youtuber.
Procedencia: Villa Domínico, Avellaneda.
Característica particular: Es muy conocido en el mundo de las redes sociales. En YouTube tiene más de un millón de suscriptores y en Instagram supera los 500 mil seguidores. Es cantante de cumbia y reggaetón. Y es muy amigo de Ian Lucas, quien brilla en MasterChef Celebrity.
Divina Gloria
Edad: 64.
Profesión: Actriz, comediante y cantante.
Procedencia: Buenos Aires.
Característica particular: Otra de las famosas que decidió ingresar esta edición. Aseguró que quiere entrar a la casa para divertir, entretener y para limpiar. “Soy muy buena lustrando cosas doradas”, aseguró.
Gabriel Lucero
Edad: 51.
Profesión: Avellaneda, Buenos Aires.
Procedencia: Dibujante, animador y humorista. Conocido por ser el creador de “Gente Rota”.
Característica particular: En Instagram acumula dos millones de seguidores con “Gente Rota” un proyecto que se volvió viral y que consiste en convertir audios de WhatsApp en videos animados.
Jenny Mavinga
Profesión: Peluquera, modelo, actriz y empresaria.
Procedencia: República Democrática del Congo.
Característica particular: Es de África pero vive en Argentina desde hace 23 años. “Soy platense”, aseguró. Vino al país siguiendo un amor que hoy es su ex. Tiene dos hijas. Aseguró que le encanta “la joda”.
Frases: “Tengo caracter fuerte pero soy buena persona”. “No me gusta la suciedad”. “Creo que lo que voy a dar va a ayudar a muchas mujeres y voy a ganar”.
Eduardo Carrera
Edad: 57.
Profesión: Actor, ex participante de Gran Hermano.
Procedencia: Buenos Aires.
Característica particular: Fue parte de la edición de Gran Hermano Argentina en 2003. También fue parte de Gran Hermano España en 2023.