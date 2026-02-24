Arrancó Gran Hermano 2026 con más críticas que aprobaciones

Profesión: Actriz, cantante, productora y directora.

Procedencia: Buenos Aires.

Característica particular: Sin dudas, Andrea del Boca es la figura más destacada de esta edición. Entró al estudio muy emocionada y se definió como una fanática del juego.

Frases: “Lo que más me gusta es jugar, por eso estoy acá, para venir a jugar. Y eso es Gran Hermano para mi”. “Esta experiencia para mí es como volver a enamorarme, estoy con mucha ilusión, con mucha ansiedad, con muchos nervios”. “Acá no va a haber un personaje de por medio que me va a poder escudar”.

Ema Di Gioia Edad: 41.

Profesión: restaurador de autos, tiene un taller de chapa y pintura.

Procedencia: San Martín.

Característica particular: Ema saltó a la fama en 2011 cuando participó de GH en la edición que ganó Cristian U. Diez años después habló en una entrevista sobre los supuestos padecimientos que había vivido en la casa más famosa. “Viví un infierno en esa cárcel. Se sufre ahí adentro, está en vos cómo manejarla. Rocío Gancedo, que estuvo en mi camada, se suicidó. El encierro genera muchas cosas. Hubo maltratos, abusos y todo lo que te imagines”. Ahora regresó al juego.

Frases: “Estuve en 2011 y me arrebataron el premio, pero esta vez no “. “Acá hay barrio, hay humildad, hay calle”.

Lolo Poggio Edad: 19.

Profesión: actriz, bailarina, modelo, influencer y cantante.

Procedencia: Devoto, Ciudad de Buenos Aires.

Característica particular: Es la hermana de Julieta Poggio, ex participante del reality. Aseguró que en el juego no va a poder parar de “maquinar” aunque aseguró que también es una persona emocional y se guía por lo que vibra y lo que siente.

Frases: “Conozco a esa tal Juli Poggio y es mi hermana a la cual amo muchísimo”. “Yo soy racional, de pensar las cosas. No soy problemática ni muy combativa, pero soy histérica”.

Carmiña Masi

Edad: 39.

Profesión: periodista y conductora de televisión.

Procedencia: Asunción, Paraguay.

Característica particular: Aunque en Argentina no es conocida, Carmiña es una figura en Paraguay. En Instagram acumula más de 700 mil seguidores. Está en pareja desde hace siete años con el chef Marcos Viveros, el único que viajó para despedirla.

Frases: “Soy la primera paraguaya que entra a la casa de Gran Hermano”. “No me importa caerle bien o mal a la gente, porque la gente no me paga el sueldo”. “No me gusta el desorden. No limpio ni te lavo una cuchara. Ustedes limpian, ustedes cocinan”.

Tomy Riguera

Edad: 19.

Profesión: futbolista e influencer.

Procedencia: Núñez, Ciudad de Buenos Aires.

Característica particular: Es creador de contenido. En Instagram tiene alrededor de 100 mil seguidores y en Tik Tok casi 500 mil. En su presentación aseguró que su pasión es el fútbol y que quiere volver a jugar cuando salga de la casa. Sobre la convivencia, manifestó que no cree que nadie pueda sacarlo de quicio.

Frases: “Hago contenido en las redes con mi mamá. Es algo distinto. Mostramos nuestra convivencia y nuestro humor”. “Entro a ganar”.

Pincoya

Edad: 51.

Profesión: técnica de enfermería nivel superior.

Procedencia: Chile.

Característica particular: Su verdadero nombre es Jennifer Galvarini Torres. Fue participante de Gran Hermano en Chile y logró llegar a la final, quedándose con el tercer puesto. Está casada y tiene un hijo de 13 años.

Frases: “Yo participé de Gran Hermano en Chile y cerré la puerta”. “Me veo conviviendo bien. Si son ordenados, no voy a pelear, pero si son sucios y no ordenan y no lavan su ropa, si que voy a pelear”.

Brian Sarmiento

Edad: 35.

Profesión: ex futbolista y empresario.

Procedencia: Rosario, Santa Fe.

Característica particular: Tiene una extensa trayectoria en el fútbol. Pasó por equipos como Banfield, Newell’s, Racing y también jugó en el exterior. También pasó por el Bailando por un Sueño.

Frases: “Soy una persona muy transparente y sincera. A veces cae mal porque a la gente no le gusta que le digan las cosas en la cara”.

Danelik Galazan

Edad: 25.

Profesión: Influencer.

Procedencia: Tucumán.

Característica particular: En las redes es conocida como Danelik Star. En Instagram tiene casi un millón de seguidores y en Tik Tok llega a los cinco millones. Aseguró que quiere ganar y que va por todo. En 2024 había trascendido que iba a ingresar a Gran Hermano.

Frases: “Vivo de las redes hace cinco años. Hago contenido de humor, me gusta hacer reír a la gente”.

Manu Ibero

Profesión: estudiante de abogacía.

Procedencia: Zárate, Buenos Aires.

Característica particular: Conocido por ser el novio de Zoe Bogach, ex participante de Gran Hermano. En su presentación aseguró que es muy seguro de sí mismo, se definió como egocéntrico y dijo que quiere romper algunos paradigmas en la casa más famosa.

Frases: “Soy un chico súper seguro de mí mismo”. “Vengo a romper con el estereotipo de que si estás trabado no sos inteligente. Soy un tipo que está bastante preparado. Estudié gran parte de mi vida”. “Soy una persona bastante egocéntrica, soberbio y manipulador”.

Titi Tcherkaski

Edad: 23.

Profesión: influencer y estudiante.

Procedencia: Núñez, Ciudad de Buenos Aires.

Característica particular: Su nombre es Catalina. Es tiktoker, allí muestra su vida, habla de ella, de sus relaciones, de sus citas y expone a todo su círculo. Se define como una persona inquieta, dijo que no le gusta estar sola y aseguró que a la casa le va a aportar anécdotas, peleas y diversión.

Frases: “Amo discutir. Hay dos lados en la vida, el incorrecto y el mío. Para mí, yo siempre tengo razón”.

Yipio

Profesión: Comediante.

Procedencia: Montevideo, Uruguay.

Característica particular: Su nombre es Yisela Pintos, es comediante desde hace 9 años y asegura que es el mejor trabajo del mundo. Está en pareja y es mamá.

Frases: “Soy gorda y felizmente comprometida con un chocolatito”. “Hablo de sexo y de cosas que nos pasan a todos, cosas de la edad, de todo un poco”. “Me encantaría ser la primer gorda uruguaya que gane Gran Hermano”.

Juani Car

Edad: 26.

Profesión: Actor, cantante e influencer.

Procedencia: Moreno, Buenos Aires.

Característica particular: Su nombre es Juan Ignacio Caruso. Es tiktoker y tuitero. Conocido porque actuó en la película La sociedad de la nieve, que estuvo nominada al Oscar.

Frases: “Quiero entrar a GH porque soy muy fan del juego. Voy a jugar y voy a llegar lejos”.

Daniela De Lucía

Profesión: Coach, escritora, conductora y panelista de televisión.

Procedencia: Tandil, Buenos Aires.

Característica particular: en las redes es conocida como “la coach”, tiene más de 400 mil seguidores. Estudió en Harvard y es autora de tres libros. Fue panelista en A la Tarde (América TV) y tuvo su propio programa en la pantalla de América TV.

Frases: “Voy a tener luz y sombras. Creo que, como la vida, es un equilibrio, y creo que poder jugar con ese contraste es lo que a mí me lleva para adelante”. “Vengo a Gran Hermano para ir por más de todo lo lindo de la vida”. “En la casa voy a ser la coach por momentos, porque yo no voy a trabajar 24/7 para esta gente”. “Esto no es Rincón de Luz, esto es Gran Hermano”.

Nick Sícaro

Edad: 22.

Profesión: Artista, cantante solista y youtuber.

Procedencia: Villa Domínico, Avellaneda.

Característica particular: Es muy conocido en el mundo de las redes sociales. En YouTube tiene más de un millón de suscriptores y en Instagram supera los 500 mil seguidores. Es cantante de cumbia y reggaetón. Y es muy amigo de Ian Lucas, quien brilla en MasterChef Celebrity.

Frases: “Ian Lucas es mi mejor amigo desde hace 10 años. Es como un hermano para mí”. “Siento que todo pasa por algo, quiero vivir esta experiencia y ten go muchas ganas de estar ahí adentro”.

Divina Gloria

Edad: 64.

Profesión: Actriz, comediante y cantante.

Procedencia: Buenos Aires.

Característica particular: Otra de las famosas que decidió ingresar esta edición. Aseguró que quiere entrar a la casa para divertir, entretener y para limpiar. “Soy muy buena lustrando cosas doradas”, aseguró.

Frases: “Estar en Gran Hermano es lo que me faltaba hacer. Una porno y Gran Hermano”. “Fui chica Olmedo, chica Páes y ahora quiero ser una chica Gran Hermano”.

Gabriel Lucero

Edad: 51.

Profesión: Avellaneda, Buenos Aires.

Procedencia: Dibujante, animador y humorista. Conocido por ser el creador de “Gente Rota”.

Característica particular: En Instagram acumula dos millones de seguidores con “Gente Rota” un proyecto que se volvió viral y que consiste en convertir audios de WhatsApp en videos animados.

Frases: “Quiero que la gente conozca a la persona que está detrás de los videos”. “A la casa le voy a aportar mucho humor negro, mucha ironía, mucho chiste. También mucha molestia y mucha cara de culo. Va a haber de todo un poco. Va a ser difícil que me saquen”.

Jenny Mavinga

Profesión: Peluquera, modelo, actriz y empresaria.

Procedencia: República Democrática del Congo.

Característica particular: Es de África pero vive en Argentina desde hace 23 años. “Soy platense”, aseguró. Vino al país siguiendo un amor que hoy es su ex. Tiene dos hijas. Aseguró que le encanta “la joda”.

Frases: “Tengo caracter fuerte pero soy buena persona”. “No me gusta la suciedad”. “Creo que lo que voy a dar va a ayudar a muchas mujeres y voy a ganar”.

Eduardo Carrera

Edad: 57.

Profesión: Actor, ex participante de Gran Hermano.

Procedencia: Buenos Aires.

Característica particular: Fue parte de la edición de Gran Hermano Argentina en 2003. También fue parte de Gran Hermano España en 2023.