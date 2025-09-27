Arrancó en Paraná la 1ª Expo de Pesca y Outdoors “Tierra & Agua”
Este viernes comenzó en Sala Mayo la primera edición de la Expo de Pesca y Outdoors “Paraná, Tierra & Agua”, organizada por la Municipalidad de Paraná. La propuesta reúne a más de 30 expositores del rubro náutica, pesca, deportes al aire libre, gastronomía y turismo. Se extenderá hasta el domingo con entrada libre y gratuita, de 10 a 22 horas.
La feria ofrece una muestra de embarcaciones, artículos de pesca, ciclismo, casas rodantes, motos de cross y múltiples opciones vinculadas al disfrute de la naturaleza. Además, incluye un patio gastronómico, charlas, talleres y espectáculos en vivo.
El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, destacó que se trata de un evento “original para la ciudad y la región, que pone en valor a nuestros comerciantes y emprendedores del sector, muchos de los cuales exponen por primera vez en una feria de estas características”.
En la misma línea, subrayó: “Esta primera expo vinculada a la pesca, náutica, deportes al aire libre y las distintas formas de disfrutar la belleza natural de nuestra ciudad y de nuestro río, siempre desde una perspectiva sustentable, constituye uno de los ejes de la gestión de la intendenta Rosario Romero. También responde a la idea de un Estado facilitador, que genera espacios para la comercialización”.
Bustamante anticipó que los días más convocantes serán sábado y domingo, cuando se espera una gran afluencia de visitantes de distintos puntos de Entre Ríos.
En cuanto a la propuesta gastronómica, el funcionario explicó que “el pescado y las brasas tienen un rol fundamental”. Este viernes, el menú estuvo a cargo del chef Pablo Mariño junto a estudiantes de la Escuela Técnica, quienes ofrecieron empanadas de pescado, chupín y bastoncitos de tararira frita. El sábado se servirá el tradicional chancho con pelo, mientras que el domingo el cierre estará marcado por un asado a la estaca. Además, cocineros de Puerto Sánchez participarán con diversas preparaciones de pescado.
La Expo “Paraná, Tierra & Agua” se podrá visitar hasta el domingo en Sala Mayo, con entrada libre y gratuita.