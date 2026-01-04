Arrancó el Carnaval del País 2026 con más de 15 mil personas en el Corsódromo
Con una convocatoria superior a las 15 mil personas, este sábado 3 de enero comenzó la edición 2026 del Carnaval del País, el mayor espectáculo a cielo abierto de la Argentina, que tendrá once noches y lleva el nombre de “Roberto Arakaki y Néstor Lapalma”.
El inicio oficial incluyó el tradicional corte de cinta, con la presencia del presidente de la Comisión del Carnaval, Ricardo Saller; el secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto; el director general de Turismo provincial, Sebastián Bel; el intendente Mauricio Davico y la viceintendenta Julieta Carrazza, junto a autoridades municipales y provinciales.
Al tomar la palabra, Saller agradeció el trabajo de toda la Comisión, del equipo organizador y de quienes participan en cada área del evento, y destacó especialmente la distinción como Fiesta Nacional, otorgada por la Secretaría de Turismo, Deporte y Ambiente de la Nación.
Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el homenaje a Roberto Arakaki y Néstor Lapalma, con la presencia de familiares y allegados, donde se puso en valor la huella dejada por ambos en la historia del Carnaval del País.
Tras dejar inaugurada formalmente la edición, Silvio Solari, la voz emblemática del Carnaval del País, anunció el inicio del desfile por los 500 metros de la pasarela del Corsódromo.
La apertura estuvo a cargo de Papelitos (Club Juventud Unida) con su propuesta “Vivos”; luego fue el turno de Ará Yeví (Club Tiro Federal) con “La resistencia”; en tercer lugar desfiló Marí Marí (Club Central Entrerriano) con “Genios”; y el cierre de la primera noche lo realizó O’ Bahía (Club Pescadores) con “El pescador, el genio y las mil y unas noches”.
La jornada estuvo marcada por magia, color, alegría y ritmo, despertando una vez más al gigante carnavalero y reafirmando al Carnaval del País como el gran protagonista del verano.
Esta primera noche contó con una transmisión especial de la TV Pública, con conducción de Coki Ramírez, y fue emitida en vivo por El Once de Paraná.
Cómo participar del Carnaval del País
El Carnaval se desarrollará todos los sábados de enero y febrero, más el fin de semana largo de Carnaval (14, 15 y 16 de febrero).
Las entradas y ubicaciones pueden adquirirse de manera presencial en la boletería del Corsódromo, de martes a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21, y los sábados de 9 hasta el cierre, o de forma online en www.allaccess.com.ar.
Los residentes del departamento Gualeguaychú cuentan con un 50% de descuento en la entrada general, comprando de manera presencial y presentando DNI con domicilio, beneficio que no rige durante el fin de semana largo de Carnaval.
Entradas CUD
Las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrán retirar sus entradas los jueves, en la boletería del Corsódromo, en los horarios habituales, presentando el certificado correspondiente.
En los casos en que el CUD acredite acompañante, ambos accederán sin cargo; de lo contrario, el acompañante abonará el 50% o el 100% del valor, según lo establecido. El retiro se realiza durante la semana previa a la noche elegida, hasta completar el cupo disponible.
Para consultas, los números de boletería son: (03446) 225258, (03446) 237776 y (03446) 644455.