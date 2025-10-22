Arranca la distribución de urnas y materiales para las elecciones en Entre Ríos
Este jueves 23 de octubre, la Secretaría Electoral Nacional del Distrito Entre Ríos inicia el operativo de entrega de urnas y materiales para las elecciones legislativas nacionales del domingo 26. Se distribuirán 3.469 urnas y todos los insumos necesarios en los 666 centros de votación de la provincia.
El despliegue se realiza desde la sede de la Secretaría, en Urquiza 840, Paraná, y contará con la colaboración del Correo Argentino, bajo la custodia del Comando Electoral, para asegurar la integridad y trazabilidad de cada elemento.
Cada urna llegará acompañada de un bolsín completo, que incluye actas de escrutinio, telegramas, certificados, talonarios de Boletas Únicas de Papel (BUP), padrones y afiches con información electoral, además de un borrador de escrutinio. También se incorporan precintos, credenciales, bolígrafos indelebles, sellos, cinta adhesiva, fajas de seguridad y sobres para distintos procedimientos del día de la votación, como votos recurridos o impugnaciones de identidad.
Una vez preparados, los materiales se trasladarán al Correo Argentino, donde permanecerán bajo resguardo del Comando Electoral, junto con las cabinas de votación, hasta su despliegue final.
El sábado 25 de octubre comenzará el envío hacia las escuelas de toda la provincia, donde los delegados judiciales entregarán el material a las autoridades de mesa, listas para recibir a los votantes el día de las elecciones.
La Secretaría Electoral enfatizó que este operativo es clave para garantizar transparencia, seguridad y correcta organización de los comicios, asegurando que cada ciudadano pueda ejercer su derecho a voto sin contratiempos.