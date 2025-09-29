Arranca la campaña ‘del terror’ de Javier Milei: “¿Querés volver a vivir con la inflación? ¿Querés que la gente se muera de hambre? ¿Que la pobreza explote?”
Desde Tierra del Fuego, y en el marco de la campaña electoral hacia las legislativas que se realizarán en octubre, Javier Milei apostó a sembrar el terror en el electorado, como si el presente fuera inmejorable:“¿Querés volver a vivir con la inflación? ¿Querés tener a la gente esclavizada con la dádiva? ¿Querés que la gente se muera de hambre? ¿Que la pobreza explote?, preguntó a modo de amenaza.
“Lo que está claro es que no podemos volver al pasado. ¿O acaso querés volver a niveles de inflación del 300%, o del 1,5 diario, que iba escalando a los 17.000; o 57% de pobres, una economía estancada desde el año 2011?”, sostuvo Milei en un pasaje de la entrevista, en el que también pidió “dejar el pasado atrás”.
“Hay gente que le cuesta salir del pasado porque tenía negocio con el pasado. Nosotros venimos a cambiar de cuajo la Argentina. Bueno, eso es normal que genere resistencias”, agregó el mandatario en declaraciones a Aire Libre FM.
Desde Ushuaia el presidente apuntó también contra el sindicalismo. Una protesta de trabajadores de la UOM bajo la consigna “Milei, no sos bienvenido” recibió al mandatario frente al Hotel Albatros, donde se hospedará durante su visita a la provincia. En la zona hay un importante despliegue de fuerzas federales que restringe la circulación en amplios sectores del centro de la capital fueguina.
La manifestación, señalaron desde los gremios, es en contra de “las políticas de ajuste” y por la “pérdida de empleos y el desmantelamiento del Estado que afecta gravemente a la región más austral del país”.
⭕️Desde el gobierno de Tierra del Fuego denunciaron que Ushuaia está "sitiada" por la visita de Javier Milei y que el "imponente despliegue de fuerzas federales bloquea accesos y restringe la circulación en amplios sectores del centro" | Más información en https://t.co/31JF85Mme9 pic.twitter.com/Gu5yWxSTgW
— Ámbito Financiero (@Ambitocom) September 29, 2025
Milei definió al sindicalismo como “muy politizado”. “Está muy alineado con un partido político, que además está alineado a lo que nosotros llamamos el partido del Estado. Ese modelo, es un modelo que en Argentina lleva 70, 80 años y de ser un país rico, de ser un país desarrollado, somos el único que nos convertimos en subdesarrollados”, expresó y, a continuación, volvió a preguntarse: “¿Quieren volver a eso?”.
“Nosotros hemos sacado 12 millones de personas de la pobreza”, apuntó también durante la entrevista, en referencia al los últimos datos del índice que elabora el INDEC y que se conocieron el jueves pasado. Sin embargo, reconoció que “todavía quedan 31% de pobres en la Argentina”, un número que definió como “enorme, dolorosísimo”.
En ese sentido, el presidente aprovechó el dato para cargar contra el kirchnerismo el que, afirmó, “dejaba plantada una hiper y el 98% de los argentinos iba a ser pobre”. “Entonces, no es que nosotros heredamos un país que era Suiza; heredamos un país a punto de explotar, que combinaba las peores de las tres crisis de la historia”, agregó.
Durante su visita a la provincia gobernada por el kirchnerista Gustavo Melella, el presidente se refirió también al diálogo con los gobernadores y sostuvo que mantiene la relación institucional con cada provincia “como corresponde”.
“Obviamente que las relaciones son más indirectas, porque justamente quien más trabaja en esto es el ministro del Interior y el jefe de gabinete. Además, el jefe de gabinete antes era ministro del Interior, con lo cual de esa manera fluye muy bien”, aclaró Milei durante la entrevista.
Las palabras del mandatario llegan luego de que el Gobierno abra la “mesa federal”, de la que, de momento participaron sólo tres gobernadores que integran el grupo de “aliados electorales”: Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos).
A la par, Estados Unidos reclama más diálogo con los gobernadores, que se traduzca en apoyo legislativo, para avanzar con reformas económicas, en el marco del préstamo que el Tesoro estadounidense prometió conceder a la Argentina.
Gran recorrida del Presidente Javier Milei con los candidatos Agustín Coto y Miguel Rodríguez, en la planta Newsan de Tierra del Fuego!!!
Hoy más que nunca, debemos seguir apostando por el cambio. La Libertad Avanza o Argentina retrocede.
VIVA LA LIBERTAD CARAJO!!!
CC:… pic.twitter.com/tKCO4xUyVv
— La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) September 29, 2025
En tanto, al ser consultado acerca de si mantiene diálogo con Melella, uno de los gobernadores más alineados con Cristina Kirchner y La Cámpora, Milei refirió que “no todavía”, pero aclaró que eso “no quiere decir que no lo pueda tener o que no estén los mecanismos institucionales por los cuales el diálogo fluye”. “No tiene que ser siempre de manera directa; a veces puede ser de manera indirecta y también trabaja”, añadió.
Al ser consultado acerca de las elecciones de octubre, el presidente volvió a cargar contra el kirchnerismo y sostuvo que se trata de “un momento bisagra para seguir continuando hacia abrazar las ideas de la libertad, que son las que han traído el progreso a la humanidad; o retornar al pasado, retornar a la pobreza, a retornar tener que vivir de la dádiva del político”.
“¿Querés volver a vivir con la inflación? ¿Querés tener a la gente esclavizada con la dádiva? ¿Querés que la gente se muera de hambre? ¿Que la pobreza explote? ¿O querés una situación donde la pobreza está cayendo, la indigencia está cayendo, la economía se está recuperando, la inflación va desapareciendo de a poco?”, se preguntó.