Arranca la agenda del Gran Premio de Brasil en un día que puede ser clave para Franco Colapinto y su continuidad en la Fórmula 1
La temporada de la Fórmula 1 entra en su clímax con el Gran Premio de Brasil, que se celebrará en el emblemático Autódromo José Carlos Pace de São Paulo, desde este viernes 7 al domingo 9 de noviembre. La cita será fundamental, adoptando el formato Sprint, lo que garantiza acción y tensión desde la jornada inicial.
Tras su resonante victoria en México, Lando Norris (McLaren) arriba a Interlagos como el nuevo puntero del Mundial de Pilotos con 357 puntos, superando por una mínima unidad a su compañero Oscar Piastri. Pese a la distancia, Max Verstappen (Red Bull) se mantiene a la expectativa en el tercer escalón (321 puntos), con chances matemáticas de terciar en la definición. Mientras el equipo de Woking, McLaren, ya celebra el título de Constructores (su primera coronación desde 1998 con 713 puntos), la lucha por el subcampeonato arde entre Ferrari (356) y Mercedes (355).
#F1xFoxSports | @TelemetricoF1 mano a mano con Franco Colapinto: "Esta es la carrera que yo siento mas cerca de casa"
Seguí toda la actividad de Fórmula 1®️ junto a @puenteadrian, @aagulla_TV y @f1andersen pic.twitter.com/SEb9z7sSox
— Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) November 6, 2025
Paralelamente, el foco se posa en la actuación de Franco Colapinto. El joven talento de Alpine ha mostrado una notable paridad de rendimiento con su colega Pierre Gasly en las últimas presentaciones. El duelo interno es feroz, con el argentino igualando en performance, sumando cinco victorias en clasificación y un empate de 7-5 en resultados de carrera. Sin embargo, con Gasly asegurado hasta 2028, el futuro de Colapinto en 2026 sigue siendo la gran incógnita.
A la espera de la buena noticia, Franco Colapinto recibió la nueva camiseta de la selección con el 43. Gran gestión @f1andersen pic.twitter.com/5Ih6lUFlTt
— Francisco Aure (@FranciscoAure) November 6, 2025
Con el campeonato abierto y los dos pilotos en una pugna directa, el GP de Brasil se perfila como un capítulo apasionante. La afición argentina sueña con ver a Colapinto concretar sus primeros puntos en la máxima categoría.
⛽️✍La publicidad de YPF a horas del anuncio de RENOVACIÓN de Franco COLAPINTO:
“Donde hay un argentino, que haya energía argentina.”#F1 #BrazilGP #Alpine
pic.twitter.com/9Or2jjt8hh
— SimplementeF1 (@SimplementeF1_) November 7, 2025
Cronograma del Gran Premio de Brasil
El cronograma del fin de semana comenzará este viernes con la Práctica Libre 1 (11:30 hora argentina) y la Sprint Qualy (15:30). El sábado se correrá la Sprint Race a las 11:00 y la clasificación tradicional a las 15:00. Finalmente, la carrera principal se largará el domingo 9 de noviembre a las 14:00.
Viernes 7 de noviembre
Práctica Libre 1: 11:30
Sprint Qualy: 15:30
Sábado 8 de noviembre
Sprint: 11:00
Clasificación: 15:00
Domingo 9 de noviembre
Carrera Final: 14:00
Cómo ver a Franco Colapinto en el Gran Premio de Brasil
Los fanáticos podrán seguir toda la acción en vivo por ESPN, Disney Plus y la plataforma F1 TV Pro, mientras que Fox Sports transmitirá por cable.
Las carreras de Colapinto con Alpine
1- GP de Emilia-Romaña: terminó en el 16° puesto
2- GP de Mónaco: terminó en el 13° puesto
3- GP de España: llegó en el 15° lugar
4- GP de Canadá: terminó en el puesto 13
5- GP de Austria: terminó en el puesto 15
6- GP de Gran Bretaña: no pudo largar por un problema mecánico
7- Sprint del GP de Bélgica: llegó en 19° lugar
8- GP de Bélgica: llegó en el 19° lugar
9- GP de Hungría: llegó en el 18° lugar
10- GP de Países Bajos: terminó en el puesto 11
11- GP de Italia: llegó en el 17° lugar
12- GP de Azerbaiyán: llegó en 19º lugar
13- GP de Singapur: terminó en el 16° puesto
14- Sprint del GP de Estados Unidos: terminó en el 14° puesto
15- GP de Estados Unidos: terminó en el 17° puesto
16- GP de México: terminó en el 16° puesto
Las carreras que faltan de la temporada 2025
17- Sprint del GP de San Pablo: sábado 8 de noviembre a las 11.00
18- GP de San Pablo: domingo 9 de noviembre a las 14.00
19- GP de Las Vegas: domingo 23 de noviembre a la 1.00
20- Sprint del GP de Qatar: sábado 29 de noviembre a las 11.00
21- GP de Qatar: domingo 30 de noviembre a las 13.00
22- GP de Abu Dhabi: domingo 7 de diciembre a las 10.00
La tabla de pilotos 2025
Lando Norris (McLaren) – 357 puntos
Oscar Piastri (McLaren) – 356 puntos
Max Verstappen (Red Bull) – 321 puntos
George Russell (Mercedes) – 258 puntos
Charles Leclerc (Ferrari) – 210 puntos
Lewis Hamilton (Ferrari) – 146 puntos
Kimi Antonelli (Mercedes) – 97 puntos
Alexander Albon (Williams) – 73 puntos
Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 41 puntos
Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39 puntos
Fórmula 1: la tabla de constructores 2025
McLaren – 713 puntos
Ferrari – 356 puntos
Mercedes – 355 puntos
Red Bull Racing – 346 puntos
Williams – 111 puntos
Racing Bulls – 72 puntos
Aston Martin – 69 puntos
Haas F1 Team – 62 puntos
Kick Sauber – 60 puntos
Alpine – 20 puntos.-