Arranca el paro de controladores aéreos: cómo afectará a los vuelos
Las primeras restricciones en los aeropuertos locales, que durarán 5 días, arrancan hoy por la medida de fuerza impulsada por la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), el sindicato que agrupa a los controladores aéreos.
El conflicto salarial derivó en un paro progresivo que impacta desde esta jornada en vuelos de distintas compañías y rutas, y que continuará en los próximos días de agosto, de acuerdo con el cronograma anunciado por el gremio.
Según informó Atepsa, las acciones afectan exclusivamente a los despegues, mediante la restricción de autorizaciones para aeronaves y vehículos en superficie. Durante los intervalos de protesta tampoco se tramitan ni se transmiten planes de vuelo.
El gremio ratificó la aplicación del cronograma de paro que se extiende durante 5 días, desde el viernes 22 hasta el sábado 30 de agosto, en distintas franjas horarias de 3 horas cada una, llegando a un total de afectación de 6 horas diarias.
Cómo es el cronograma con franjas horarias definidas:
Viernes 22 de agosto: de 13 a 16 y de 19 a 22.
Domingo 24 de agosto: mismos horarios, de 13 a 16 y de 19 a 22
Martes 26 de agosto: de 7 a 10 y de 14 a 17
Jueves 28 de agosto: de 13 a 16.
Sábado 30 de agosto: de 13 a 16 y de 19 a 22, completando el ciclo anunciado.