Argentina ya pagó más de US$ 15.600 millones en intereses al FMI desde 2018 y aún restan otros US$ 12.700 millones hasta 2030
Con el reciente giro de US$ 838 millones, la Argentina acumula US$ 15.611 millones pagados en intereses al Fondo Monetario Internacional (FMI) desde 2018, como consecuencia del préstamo extraordinario otorgado durante el gobierno de Mauricio Macri, luego renovado por Alberto Fernández y ampliado con el crédito aprobado en abril de 2025 bajo la gestión de Javier Milei, según datos oficiales del Banco Central.
Actualmente, el país concentra el 35% de toda la cartera de préstamos del FMI, lo que lo convierte en el mayor deudor del organismo a nivel mundial.
De acuerdo a las proyecciones oficiales, entre este pago y el año 2030 Argentina deberá desembolsar otros US$ 12.700 millones solo en intereses.
Los vencimientos con el Fondo se extienden hasta fines de 2046 y, sumando capital e intereses, alcanzan los 55.227 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), que a la cotización actual equivalen a US$ 76.316 millones.
Esta estimación contempla el escenario en el que el FMI no otorgue nuevos créditos. Sin embargo, ya están previstos nuevos desembolsos por unos US$ 6.000 millones, para completar el programa de US$ 20.000 millones aprobado en abril, lo que elevará el stock de deuda y la carga de intereses futuros.
El grueso de los pagos de intereses se concentra en 2026, 2027 y 2028.
Cómo se distribuyeron los pagos
De los US$ 15.611 millones ya abonados en intereses:
- Hasta diciembre de 2019, durante la gestión de Mauricio Macri, se pagaron US$ 1.491 millones.
- En los cuatro años de Alberto Fernández, los pagos alcanzaron US$ 7.402 millones.
- En 2024, ya con Javier Milei, se abonaron US$ 3.098 millones, el mayor desembolso anual registrado.
- En 2025, el monto fue de US$ 2.782 millones.
Para 2026 y 2027, se estima que los intereses demandarán otros US$ 6.500 millones, tomando como base la deuda declarada al 30 de enero.
En diciembre de 2025, el stock de deuda con el FMI ascendía a US$ 57.230 millones, mientras que la deuda con el conjunto de organismos internacionales llegaba a US$ 99.350 millones.
Con estos otros organismos —excluyendo al FMI—, desde 2018 Argentina pagó US$ 11.238 millones en intereses.
Argentina, el principal deudor del Fondo
Con el 35% de la cartera total del FMI, Argentina lidera el ranking de deudores del organismo. Detrás se ubican:
- Ucrania (8,4%)
- Pakistán (6,1%)
- Ecuador (6,0%)
- Egipto (5,0%)
La magnitud de los compromisos financieros evidencia que, aún cuando el país logre cumplir con los vencimientos previstos, la carga de intereses seguirá condicionando la política económica durante las próximas dos décadas.