Argentina y Japón optimizan de manera conjunta los procesos de control, reducción de costos operativos y logísticos para la exportación de cítricos
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca (MAFF, por sus siglas en inglés) de Japón, acordaron una actualización del protocolo fitosanitario aplicable a la importación de cítricos frescos argentinos.
Como resultado de las gestiones técnicas y negociaciones realizadas por la Argentina, Japón aceptó las modificaciones propuestas en el Plan de Trabajo, entre las que se destaca el cambio en el método de verificación del final del tratamiento cuarentenario.
El mismo pasa de un esquema de verificaciones in situ permanentes a la realización de auditorías in situ por parte de los funcionarios japoneses de cuarentena vegetal, junto con la adecuación de su normativa para dar cumplimiento a este nuevo enfoque.
Este avance constituye un logro estratégico para el país, ya que permite la optimización de los procesos de control y reducción de costos operativos y logísticos asociados a la exportación de cítricos, sin afectar las garantías fitosanitarias exigidas por el mercado japonés.
En el marco del nuevo procedimiento acordado, la Argentina deberá informar con al menos un mes de antelación, el inicio de cada temporada de exportación, para que Japón evalúe concurrir a nuestro país al inicio, durante la misma o bien considerar que no es necesario estar presentes para realizar la auditoría.