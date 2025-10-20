Argentina y Estados Unidos rubricaron el swap por USD 20.000 millones para estabilizar el tipo de cambio
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció la suscripción de un acuerdo de estabilización cambiaria con el Departamento del Tesoro de EEUU, por un monto de hasta USD 20.000 millones. Se trata de la confirmación del swap de monedas previamente informado por el gobierno de Donald Trump.
“El objetivo de este acuerdo es contribuir a la estabilidad macroeconómica de la Argentina, con especial énfasis en preservar la estabilidad de precios y promover un crecimiento económico sostenible”, señalaron desde el BCRA.
Según precisaron desde la autoridad monetaria, el acuerdo establece los términos y condiciones para la realización de operaciones bilaterales de swap de monedas, una opción de respaldo que ya había sido anunciada por el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.
“Estas operaciones permitirán al BCRA ampliar el conjunto de instrumentos de política monetaria y cambiaria disponible, incluyendo el fortalecimiento de la liquidez de sus reservas internacionales, en línea con las funciones de regulación establecidas en su Carta Orgánica”, dijeron fuentes oficiales.
“Este acuerdo forma parte de una estrategia integral que refuerza la política monetaria de la Argentina y fortalece la capacidad del Banco Central para responder ante condiciones que puedan derivar en episodios de volatilidad en los mercados cambiario y de capitales”, añadieron.
De este modo, las reservas, actualmente en USD 41.168 millones, deberían crecer en las próximas horas en USD 20.000 millones. Con el acuerdo confirmado, el Gobierno busca llevar calma a los mercados previo al inicio de la jornada financiera, en un contexto de alta volatilidad y luego de duras declaraciones de Trump.