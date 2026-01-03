Argentina volvió a exportar carne ovina desde Entre Ríos al Medio Oriente tras casi dos décadas
Luego de 19 años sin envíos al exterior, la Argentina concretó la reanudación de las exportaciones de carne ovina desde la provincia de Entre Ríos con destino al Medio Oriente. El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) certificó un embarque de 17 mil toneladas de carne ovina con destino al Sultanato de Omán, marcando un hecho histórico para la producción regional.
La última exportación ovina entrerriana se había realizado en 2006, desde la ciudad de Concordia, por lo que esta reapertura de mercados internacionales representa un hito para el sector ovino de la provincia y una señal positiva para las economías regionales.
La operatoria incluyó la faena de 1.180 ovinos provenientes de productores de Concordia, Federación (Lazo) y San Lorenzo, realizada en el establecimiento oficial N° 5610 de la ciudad de Gualeguay. Todo el proceso se llevó adelante bajo estrictos controles sanitarios.
Esta exportación se enmarca en una estrategia orientada a ampliar las oportunidades de comercialización de la producción ovina entrerriana, a partir del trabajo articulado entre productores, la industria frigorífica y operadores comerciales, con el acompañamiento del Estado. El procedimiento fue supervisado por el Centro Regional Entre Ríos del SENASA, que verificó el cumplimiento de los requisitos sanitarios, de bienestar animal y de calidad exigidos por el país de destino.
En la actualidad, Entre Ríos cuenta con más de 650.000 ovinos, y dispone de una infraestructura frigorífica preparada para acompañar el crecimiento del sector y responder a la demanda de los mercados internacionales. En ese marco, ya se encuentra programada una nueva exportación con destino a Kuwait, cuya carga está prevista para el 12 de enero, consolidando la reapertura de mercados para la carne ovina argentina.
Estas acciones reflejan el trabajo conjunto entre productores, industria frigorífica y organismos sanitarios, fortaleciendo el posicionamiento de la Argentina como proveedor confiable de alimentos de origen animal y promoviendo el desarrollo de las economías regionales.