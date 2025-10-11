Argentina venció a Venezuela en Miami y Scaloni sacó conclusiones pese al amistoso sin brillo
Con Lionel Messi observando desde uno de los palcos del Hard Rock Stadium, la Selección Argentina se impuso por 1-0 ante Venezuela en un amistoso con menor convocatoria de la esperada y un rival en plena reconstrucción. Aun así, el partido dejó varias conclusiones para Lionel Scaloni, más allá de un contexto que pareció de fondo de previa.
En lo resultadista, la victoria pudo haber sido mucho más amplia de no ser por la brillante actuación del arquero José David Contreras, figura excluyente del encuentro. En su regreso a las canchas tras cinco meses, el venezolano tapó cuatro chances claras a Lautaro Martínez, otra a Nico Paz y un bombazo de Alexis Mac Allister, además de un remate peligroso de Gio Lo Celso.
Más allá del marcador, Argentina funcionó como equipo, generó un alto volumen de ataque y mantuvo el dominio del juego, especialmente en la primera mitad. En el complemento, el conjunto nacional bajó la intensidad y permitió algunos avances de la Vinotinto, aunque sin mayores sobresaltos.
Entre los aspectos positivos, Scaloni probó variantes. Nico Paz fue titular y completó un buen debut desde el arranque, moviéndose entre la banda y el eje para asociarse con Lo Celso y Enzo Fernández. También Marcos Senesi tuvo su oportunidad en defensa, dejando una actuación sólida tras un inicio dubitativo, mientras que Nico González cumplió como lateral-volante por izquierda en un esquema con línea de tres en el segundo tiempo.
Los más experimentados también mostraron vigencia. Lo Celso fue el más destacado, participando activamente en la creación y marcando el único gol del partido, en una noche en la que Lautaro Martínez y Julián Álvarez no lograron concretar sus oportunidades.
Hubo, sin embargo, momentos para corregir. Un pasaje de desconcentración permitió que Venezuela se acercara con peligro, incluyendo una pelota al travesaño tras un rebote en el área. Aunque aislada, esa acción marcó un punto de atención que el cuerpo técnico tomará nota de cara a los compromisos oficiales.
El balance final deja a Scaloni con material para evaluar tanto rendimientos individuales como ajustes tácticos. Con Puerto Rico como próximo rival —ya sin chances de clasificar al Mundial—, el seleccionador podría seguir afinando detalles pensando en lo que viene.
Porque, aunque los amistosos tengan poco rating, sirven para eso: para probar, para analizar y para seguir creciendo.