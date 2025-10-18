Argentina va por su séptimo título en el Mundial Sub 20: enfrenta a Marruecos en la gran final
La Selección argentina Sub 20 disputará este domingo la final del Mundial de Chile ante Marruecos, en busca de su séptimo título mundial de la categoría. El encuentro se jugará a las 20 (hora de Argentina) en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, con transmisión de Telefe y DSports, y será arbitrado por el italiano Maurizio Mariani.
El equipo dirigido por Diego Placente llega con un rendimiento impecable, tras ganar todos sus partidos en el torneo. La Albiceleste finalizó primera en el Grupo D, con triunfos ante Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0). Luego, goleó 4-0 a Nigeria en octavos, superó 2-0 a México en cuartos y venció 1-0 a Colombia en semifinales, con gol de Mateo Silvetti.
Si logra la victoria, Argentina sumará su séptima estrella en Mundiales Sub 20, consolidándose como la selección más ganadora de la historia del certamen, con títulos obtenidos en 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007.
Por su parte, Marruecos fue una de las sorpresas del torneo. Terminó primero en el Grupo C, que compartió con México, España y Brasil, y luego eliminó a Corea del Sur (2-1), Estados Unidos (3-1) y Francia (1-1 y 5-4 en los penales). Los marroquíes, que juegan su cuarto Mundial Sub 20, buscarán convertirse en el segundo campeón africano de la historia, tras Ghana en 2009.
Final del Mundial Sub 20: Argentina vs Marruecos
- Estadio: Julio Martínez Prádanos
- Hora: 20 (Argentina)
- Árbitro: Maurizio Mariani (Italia)
- TV: Telefe y DSports
Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Juan Manuel Villalba, Julio Soler; Tomás Pérez, Milton Delgado, Valentino Acuña o Tobías Andrada; Gianluca Prestianni, Maher Carrizo y Alejo Sarco.
DT: Diego Placente.
Marruecos: Ibrahim Gomis; Fouad Zahouani, Smail Bakhty, Ismael Baouf, Taha Majni; Yassine Khalifi, Naïm Byar; Gessime Yassine, Hossam Essadak, Othmane Maamma; Yassir Zabiri.
DT: Mohamed Ouahbi.