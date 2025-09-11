Argentina tendrá por primera vez vuelos directos a Aruba este verano
Por el boom de viajes al exterior, Aerolíneas Argentinas conectará directamente a la Argentina con Aruba entre el 1º de enero y el 28 de febrero, marcando un hito en su red internacional. Los pasajes se pusieron a la venta este jueves a US$ 799 ida y vuelta más impuestos.
La aerolínea ofrecerá tres frecuencias semanales desde Ezeiza (lunes, sábado y domingo), una desde Córdoba los jueves y otra desde Mendoza los viernes, operadas en Boeing 737 MAX, hacia el Aeropuerto Internacional Reina Beatrix. Hasta ahora, los vuelos al destino solo podían realizarse con escalas, a través de GOL, Latam, Avianca y Copa Airlines.
Según la Oficina de Turismo de Aruba, entre el 35% y 40% de las reservas de esta temporada corresponden a argentinos, consolidando la tendencia ascendente del turismo hacia la isla.
El lanzamiento de esta ruta requirió semanas de negociaciones y se enmarca en un contexto de mayor demanda de viajes al exterior, ya que entre enero y julio de este año salieron del país 12,5 millones de turistas, un 55% más que en el mismo período de 2024.
Para Aerolíneas, Aruba se suma a sus vuelos directos al Caribe, junto con Punta Cana y Cancún, reforzando la conectividad internacional. “Aruba es un destino atractivo gracias a su clima cálido y estable, amplia oferta hotelera, gastronomía de calidad y diversidad de actividades deportivas y culturales”, señalaron desde la compañía.
Los argentinos, principales turistas latinoamericanos en Aruba
Los argentinos desplazaron a los colombianos como los mayores visitantes latinoamericanos de Aruba, atraídos por sus 360 días de sol y playas libres de huracanes y sargazo. Su participación en el turismo de la isla creció del 8% en 2023 al 26% en 2025.
En 2024, 27.416 argentinos visitaron Aruba, un aumento del 45% respecto a 2023, y para 2025 se proyecta que la cifra alcance 45.000 turistas, con estimaciones de superar los 55.000 en 2026. La estadía promedio de los argentinos es de 8,5 noches, superior a las siete noches promedio del resto de Latinoamérica, y su gasto por noche equivale al de dos colombianos.
La isla ha incorporado recientemente tres nuevos hoteles de lujo en las playas Eagle Beach, Palm Beach y Baby Beach, reforzando su atractivo para el turismo argentino y consolidando su estrategia de diversificación del mercado.