Argentina sube las retenciones al petróleo convencional por el alza del crudo
La Secretaría de Energía aumentará las retenciones a la exportación del petróleo extraído de yacimientos convencionales en Chubut, Santa Cruz, Mendoza y Neuquén, pasando del 3,36% al 8%.
Esta medida surge en respuesta al incremento del precio internacional del barril, que en la jornada del viernes superó nuevamente los 100 dólares.
El objetivo es gestionar el impacto del aumento del Brent en los precios internos de los combustibles, incentivando a los productores locales a ofrecer un precio más competitivo a las refinerías por el crudo pesado nacional.
Cabe recordar que, a fines de enero, el gobierno había oficializado una baja en los derechos de exportación para el petróleo crudo de campos convencionales mediante un esquema variable de alícuotas, buscando facilitar la inversión en yacimientos maduros de la cuenca del Golfo San Jorge (Chubut y Santa Cruz), Mendoza y Neuquén.
Este nuevo esquema estableció a finales de febrero una retención del 3,36%, considerando un precio promedio del crudo de US$ 71,30.
No obstante, el aumento en la cotización del barril a raíz del estallido de la Guerra en Medio Oriente obligó al gobierno a elevar nuevamente esa retención al 8%.