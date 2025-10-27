Argentina se tiñe de violeta: el Pueblo le renovó el credito a Milei
El Gobierno de Javier Milei consolidó su hegemonía con una victoria notable en las Elecciones Legislativas 2025 que se desarrollaron este domingo. Gran parte del pueblo argentino le renovó la confianza al líder libertario y de este modo La Libertad Avanza robustecerá su poder en el Congreso de la Nación.
Serán, como mínimo, dos años más en los cuales se profundizarán las reformas delineadas que hasta hoy fueron contenidas por una Oposición que resigna potestad en el Parlamento y con miras al 2027. Como a partir de diciembre los decretos o vetos presidenciales tendrán mayor eficacia.
En un resultado impactante, La Libertad Avanza logró una amplia victoria a nivel nacional, con 40,84%, y hasta pelea por ganar la Provincia de Buenos Aires, el bastión del peronismo, donde el 7 de septiembre pasado perdió por 13 puntos en los comicios locales. Se impone allí por un punto con el 96% de las mesas escrutadas.
Las claves del triunfo libertario estuvieron en la remontada en territorio bonaerense, los rotundos éxitos en Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Mendoza, y la contundente victoria en la Ciudad de Buenos Aires, donde compitió en alianza con el Pro.
Pero también hubo confirmaciones y sorpresas, imponiéndose en San Luis, Salta, Jujuy, Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego.
En la Provincia de Buenos Aires hay un escenario de paridad, aunque Diego Santilli, el reemplazante de José Luis Espert al frente de la boleta, podría quedarse con el primer puesto: gana 41,51 a 40,86%, con el 96% de las mesas escrutadas.
Este escenario de virtual empate se repite en Chubut, La Rioja, Chaco y Corrientes. Son distritos en los que las diferencias son mínimas y el ganador podría cambiar.
Fuerza Patria tuvo una caída que profundiza un progresivo desgaste del peronismo y un cada vez más pronunciado deterioro en la imagen de un kirchnerismo que sufre una insondable crisis de credibilidad con su líder presa por corrupción y un Axel Kicillof que evidentemente ha perdido energía de seducción.
El PJ ratificó su dominio en Formosa, Tucumán, Catamarca, San Juan, Santa Cruz y La Pampa, aunque por márgenes menores a lo esperado.
Durísimo cachetazo soportó la Alianza Provincias Unidas, que debutó en 14 distritos a partir de un acuerdo de seis gobernadores sin referencia nacional, no logrando romper la polarización y dificultando su plan de construir una plataforma sólida para competir por la presidencia en 2027. Cosechó el 7,13% de los votos. Solo Gustavo Valdés, en Corrientes, logra el triunfo en su tierra, aunque por un punto.
El cuarto puesto a nivel nacional fue para el Frente de Izquierda, con casi 4%. De esta manera, logró revalidar tres de las cuatro bancas de diputados que ponía en juego.
Cuando se proyecta el resultado electoral sobre la futura conformación parlamentaria, el balance es netamente positivo para el oficialismo. La renovación del Senado ofrece un buen panorama porque no renovaba bancas y sumará ahora 13 escaños, aunque seguirá, de todos modos, sin tener el control de la Cámara.
La misma lógica se impone en Diputados, donde engrosará con 64 bancas su representación a partir del 10 de diciembre y podría alcanzar junto a sus socios el tercio necesario para sostener los vetos presidenciales. Además, quedaría a tiro de negociación para acceder al quorum para iniciar las sesiones y tratar las grandes reformas que están en la carpeta oficial: reforma tributaria, previsional y laboral.
La clave entonces estará en el lote de los legisladores del medio, que son quienes definirán el quorum y la suerte de los proyectos.
Un dato a analizar concienzudamente en los próximos días, es que la Cámara Nacional Electoral informó que votó casi el 68% del padrón. El dato refleja un ausentismo mayor que en las elecciones de 2021 y 2023.
Con ese número, el ausentismo alcanzó el 32,15% y sobre las 35.987.634 del padrón, se puede concluir que 11.570.024 electores decidieron no votar.
Este mínimo histórico se suma a la tendencia descendente observada en los últimos procesos electorales que se registraron en las 10 provincias donde hubo elecciones desdobladas, y en seis de ellas ni siquiera se alcanzó al 60% de participación. Es más, en las elecciones provinciales del 11 de mayo en Chaco la mitad del electorado no votó.
Finalmente, cabe resaltar el fecundo debut de la (BUP) Boleta Única de Papel teniendo una recepción positiva en todo el país. Hubo elogios por la agilidad para sufragar, aunque subió de 0,80 a 2,30 % el voto nulo, que podría haberse dado por la confusión del nuevo sistema.