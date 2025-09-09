Argentina se despide de las Eliminatorias visitando a Ecuador
La selección argentina cerrará su participación en las Eliminatorias Sudamericanas cuando visite este martes a Ecuador. El partido empezará a las 20 en el estadio Banco Pichincha de Guayaquil y contará con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán. Podrá verse a través de TyC Sports y Telefé.
El encuentro le permitirá al entrenador Lionel Scaloni seguir probando variantes ante un rival que también está clasificado al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.
Lionel Messi no estará presente ya que el DT decidió darle descanso para cuidar su físico. El capitán venía de ser figura y de marcar dos goles en el triunfo 3-0 ante Venezuela el último jueves en el estadio Monumental, que fue su último partido oficial en la Argentina.
Ya clasificada al Mundial y con el primer puesto en las Eliminatorias asegurado, la selección nacional presentará como mínimo tres cambios respecto de la formación titular que le ganó a la Vinotinto: entrarán Leonardo Balerdi, Nicolás González y Lautaro Martínez, por Cristian “Cuti” Romero (suspendido por acumulación de amarillas), Franco Mastantuono y Lionel Messi.
La gran duda es si Nico Paz, una de las sensaciones jóvenes del equipo, estará desde el arranque. En caso de ser titular, el que dejaría su lugar sería Thiago Almada.
Lo cierto es que el partido representa una oportunidad para hacer ensayos y ajustar detalles, por lo que no se descartan otras modificaciones, incluso en los laterales o en el mediocampo.
Ecuador, que tiene al argentino Sebastián Beccacece como DT, busca cerrar las Eliminatorias de la mejor manera ante su público. En su último partido, empató 0-0 con Paraguay de visitante.
Los ecuatorianos se encuentran con 26 puntos, cuartos en la tabla por detrás de Argentina (líder), Brasil y Uruguay. Con Colombia y Paraguay, son los seis clasificados de Sudamérica para el Mundial 2026. Venezuela (séptimo con 18) y Bolivia (octavo con 17) se disputan el boleto para el Repechaje en la última fecha.
El historial entre Argentina y Ecuador
La selección argentina arrastra una racha de ocho partidos invicta frente a Ecuador. La última victoria de la Tri fue el 8 de octubre de 2015, en el arranque de las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018.
Desde entonces, hubo dos empates y seis triunfos albicelestes, entre ellos el recordado 3-1 con hat-trick de Lionel Messi que selló la clasificación al Mundial, y los cruces de cuartos de final en las Copas América 2021 y 2024, ambos con pase para la Scaloneta.
En el historial general, se enfrentaron 41 veces, con 24 victorias de Argentina, 12 empates y apenas 5 triunfos ecuatorianos.
Todo lo que hay que saber
Eliminatorias Sudamericanas
Fecha 18
Ecuador – Argentina
Estadio: Banco Pichincha, Guayaquil, Ecuador.
Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia)
Horario: 20
TV: TyC Sports/Telefe
Posible formación de Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordoñez o Ángelo Preciado, Willian Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, Alan Franco, Gonzalo Plata, John Yeboah o Nilson Angulo; Kevin Rodríguez y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.
Posible formación de Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Nicolás González, Thiago Almada; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.